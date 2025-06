Dit zijn de negen eigenaren van het vijfde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’

Laatst geüpdatet op juni 24, 2025 by Redactie

In deze nieuwe reeks van ‘B&B Vol Liefde’ openen negen vrijgezelle B&B-eigenaren in Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Tsjechië en Suriname hun deuren voor singles die op zoek zijn naar liefde. Tijdens bijzondere ontmoetingen op plekken zoals Mediterrane dorpen tot het tropisch regenwoud, ontstaan mooie connecties en hopelijk de ware liefde. ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 14 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland. Op vrijdag 11 juli is de eenmalige special ‘B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?’ om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Daniël, 38, Tsjechië

Maak kennis met de vrolijke Daniël. Op ongeveer een uur rijden van het bruisende Praag, bestiert de goedlachse Daniël in het Tsjechische dorpje Seč hotel Kapitan met ruim 40 kamers. Het hotel ligt midden in de adembenemende rustgevende natuur aan een groot stuwmeer.



Hij nam in 2012 het hotel over van zijn vader en heeft toen een aantal jaren het hotel zelf gerund. Daarna heeft hij een tijd op afstand het reilen en zeilen geregeld. Na een Nederlandse carrière in de scheepvaart heeft hij in 2024 besloten om zelf weer aan het roer te staan van zijn ‘Hotel Kapitan’.



Van oorsprong is Daniël een echte Rotterdammer en dat merk je ook aan zijn ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. Zo is Daniel superhandig en geeft hij zijn hotel nu (bijna) eigenhandig een flinke opfrisbeurt. Door het renoveren van het hotel, is Daniel’s liefdesleven een beetje op een laag pitje komen te staan. Nu het einde in zicht is, staat hij te popelen om een nieuwe dame te verwelkomen. Daniël hoopt een gezellige, positieve vrouw met humor te ontmoeten. Als ze ook van avontuur houdt en geniet van lekker eten en een goed glas wijn dan moet het helemaal goedkomen.

Dick, 32, Suriname

In de ongerepte Surinaamse jungle is de kans aanwezig dat je naast een jaguar, een kaaiman en een luiaard ook junglekenner Dick zal spotten. Deze avonturier is namelijk vaak op ontdekkingstocht naar zeldzame amfibieën en reptielen, hij heeft zelfs al een aantal keer een nieuwe kikkersoort ontdekt. Die blijken makkelijker te vinden dan een leuke vriendin, want Dick is inmiddels al zo’n vijf jaar vrijgezel. Dick runt op steenworp afstand van Paramaribo een resort met acht appartementen midden in de natuur. Daarnaast heeft hij ook nog een tourbedrijf en vangt hij wilde slangen uit huizen om die weer terug te plaatsen in hun natuurlijke habitat. De onbevreesde Dick zoekt een ondernemende en avontuurlijke dame die met hem de jungle in durft te trekken maar ook van een gezellig feestje houdt.

Eveline, 51, Italië

Met een onuitputtelijke dosis enthousiasme is B&B-eigenaresse Eveline iemand die werkelijk alles uit het leven haalt. Haar levensmotto is dan ook: herstellen en doorgaan. Ze is een ware selfmade onderneemster die al meerdere bedrijven succesvol op heeft weten te zetten en naast haar B&B-bestaan is ze nog steeds werkzaam als juriste. In 2022 fleurde zij het dorpje San Benedetto Val Di Sambro, nabij Bologna, op met haar komst door hier haar Italiaanse droom te starten. Hier bestiert zij een B&B bestaande uit maar liefst vier kamers, zes camperplaatsen, een appartement, een bar, een sportruimte en een heerlijk zwembad. Deze humoristische Limburgse heeft genoeg ambities, maar kan ook goed stilzitten met een puzzel. Eveline heeft bijna alles in haar leven, maar het ontbreekt nog aan een leuke man. Ze zoekt een man met humor, die houdt van gezelligheid en haar geborgenheid kan bieden.

Ingrid, 61, Griekenland

De eerste keer dat de Limburgse Ingrid uit het vliegtuig stapte en aankwam op Lesbos maakte haar hart een sprongetje en was ze meteen verliefd op het eiland. Ze had zich nog nooit ergens zó thuis gevoeld. Zelfs haar geliefde Limburg kan niet aan het eiland tippen. Niet gek dus dat ze haar B&B ‘Dutch Dream’ heeft genoemd. Ze verhuurt een appartement met een een prachtig uitzicht over de Egeïsche Zee. Met haar achtergrond als kapster, zet ze ook weleens de schaar in het haar van de Griekse locals, waardoor de eilandbewoners er altijd keurig bijlopen. Haar Griekse droom is uitgekomen maar die beleeft ze op dit moment nog wel in haar eentje. Vandaar dat ze op zoek is naar een leuke stoere vent die een romantisch leven op Lesbos ook wel ziet zitten.

Illya, 52, Frankrijk

De 52-jarige Illya is uit de Zeeuwse klei getrokken. Hij groeide op in het kleine dorpje Vogelwaarde maar heeft sinds 2021 zijn vleugels uitgeslagen naar Viviez, een middelgroot dorp in de Franse Aveyron. Hij heeft hier het plaatselijke chateau betrokken en een luxueuze B&B opgezet met vijf riante kamers. Illya is een manusje van alles; hij verzorgt het ontbijt en avondeten voor zijn gasten, doet de schoonmaak en onderhoudt daarnaast ook nog zijn royale tuin. De B&B-houder maakt lange dagen, maar maakt maar al te graag tijd voor een leuke dame in zijn drukke bestaan. Aan luxe geen gebrek in zijn chateau en Illya heeft zin om deze fijne plek te delen met een fijne vriendin aan zijn zijde. De nuchtere eigenaar kijkt uit naar een sociale en lieve vrouw die een knus Frans leven in zijn kasteel wel ziet zitten.

Jean-Paul, 59, Spanje

Zoek je spontaniteit en gezelligheid, dan kom je uit bij Jean-Paul. In de heuvels tussen Benidorm en Alicante staat deze allemansvriend in de startblokken om een nieuw avontuur te beginnen. Hij neemt het stokje over van een goede vriend en gaat zeer binnenkort diens B&B runnen in Jijona. Met zijn aanpakkersmentaliteit en verzorgende karakter is Jean-Paul dé geschikte kandidaat om die rol op zich te nemen. Hij is de gangmaker op ieder feest en overal voor te porren, maar soms heeft deze energieke man ook behoefte aan rust en huiselijkheid. Want ondanks dat hij zich graag laat omringen door gezelligheid, voelt ook hij zich af en toe alleen. Hij hoopt een vrouw te ontmoeten die de liefde voor Spanje met hem deelt, net zo spontaan is als hij, jong van geest kan zijn en een leuke uitstraling heeft.

Magda, 75, Frankrijk

Aan de Atlantische kust van Frankrijk, in de Vendée, woont Magda in Le Clos Robert: een longère met twee gites. De eigenaresse is een bijdehante, vrolijke en gezellige spring in ’t veld, en ondanks haar pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar, denkt ze nog lang niet aan stoppen. Magda’s man is, na een lang ziekbed van vijf jaar, begin 2023 overleden. Sindsdien doet ze alles alleen en, ondanks dat dat haar prima afgaat, mist ze wel een leuke man in haar leven. Ze is dol op koken, maar in je eentje een feestmaal op tafel toveren is toch wat saai. Vandaar dat ze op zoek is naar een vrolijke man die haar kookkunsten kan waarderen of nog beter, haar gezellig meehelpt in de keuken. En als hij ook nog actief is, is dat helemaal mooi meegenomen; Magda is namelijk óók dol op tuinieren en wandelen met haar geliefde hondje Doudou.

Petra, 60, Griekenland

In het plaatsje Skala Eressos, op het Griekse eiland Lesbos, is de van oorsprong Amsterdamse Petra in de 90’er jaren neergestreken. Zij bezit hier sinds dit jaar drie modern ingerichte villa’s die ze verhuurt aan toeristen. Het is een klein plaatsje aan een lang zandstrand met gezellige tavernes waar vis vlijtig over de pas gaat. Iedereen kent Petra; ze was vroeger namelijk eigenaresse van de eerste lesbische bar op het eiland. Lesbos is in de zomer drukbezocht, maar in de winter valt het eiland stil. En dat zijn nou net de momenten dat Petra een leuke vriendin in haar leven mist. Deze sociale dame zou heel graag weer eens een lange relatie aangaan met een zelfstandige vrouw. Petra is helemaal thuis in Griekenland en spreekt de taal vloeiend, maar toch denkt ze dat een zelfstandige en reislustige Nederlandse goed bij haar zou passen. Ze mist soms het nuchtere en humoristische kantje van de Lage Landen op haar geliefde eiland.

Rob, 65, Frankrijk

Rob, een man met een flinke dosis avontuur in zijn bloed, besloot in 1998 zijn geluk te zoeken in de Franse Pyreneeën. Hij runt nu een domaine in Estadens met 10 sfeervolle gîtes, in een pand dat is omgetoverd van kippenstal tot een succesvolle B&B. Hij is een stoere, fitte man die perfect past bij het ruige berglandschap. Een uitdagend klusproject gaat hij niet uit de weg.



Rob spreekt vloeiend Frans, is goed geïntegreerd in de lokale gemeenschap en rijdt dagelijks de dorpskinderen naar school. Samen met zijn ex-vriendin, die zijn compagnon is, heeft hij een dochter van 16 jaar die bij hem in Frankrijk woont.



Na vijf jaar vrijgezel te zijn, zoekt Rob een sportieve, gezellige en avontuurlijke vrouw om samen de bergen in te trekken. En als hobby-patissier maakt hij de lekkerste taarten en broden.



‘B&B Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle. Op vrijdag 11 juli trappen we om 20.30 uur af met de special ‘B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?’ waarin Leonie ter Braak het net ophaalt bij eigenaren van het afgelopen seizoen en opvallende deelnemers van de seizoenen daarvoor. Het vijfde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 14 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



