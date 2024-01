Dit zijn de nieuwe bewoners van het Big Brother-huis!

Laatst geüpdatet op januari 12, 2024 by Redactie

25 jaar nadat de eerste mensen zich lieten opsluiten, wordt het Big Brother-huis opgeschud door de komst van acht gloednieuwe bewoners. De vijf Nederlanders en drie Vlamingen zijn vastbesloten om de regels van Big Brother te trotseren en de grenzen op te zoeken. Terwijl hun levens 24/7 worden vastgelegd door 128 camera’s in het vernieuwde huis. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de eindstreep halen en naar huis gaan met een flinke geldprijs. Maak kennis met de eerste bewoners van Big Brother 2024:

Alice

19 jaar (Groningen, NL)



“Ik vind ‘influencer’ echt een verschrikkelijk woord.”



Deze stoere fit-girl weet ondanks haar jonge leeftijd heel goed wat ze wil. Alice is super loyaal en hecht veel waarde aan eerlijkheid, ze zal dus ook geen confrontatie uit de weg gaan. In het dagelijks leven staat ze elke dag in de sportschool, deze mentaliteit neemt ze mee het huis in om haar doel te bereiken: Het winnen van Big Brother 2024.



Ashley

32 jaar (Schagen, NL)



“Mensen zeggen altijd tegen me, ‘je valt wel mee’”



Deze vrolijke 32-jarige heeft maar één doel voor ogen: Big Brother winnen met het prijzengeld naar huis gaan. Ze verwacht dan ook geen moeite te hebben met het manipuleren en nomineren van medebewoners. Wonen in een vol huis kan haar in het begin nog zwaar gaan vallen omdat ze in het normale leven liever op zichzelf is en snel overprikkeld kan raken. Ze vindt haar uiterlijk erg belangrijk en daarbij maakt het haar weinig uit wat anderen hiervan vinden.



Basiri

23 jaar (Drongen, BE)



“Ik ben er om mijn grenzen te verleggen en een mentality te hebben van een hyena.”



Basiri is iemand met een winnaarsmentaliteit die op zoek is naar avontuur. Hij gaat graag uitdagingen aan, zo ook in zijn dagelijks leven: hij besloot het roer om te gooien en zijn eet- en leefpatroon aan te passen. Hierdoor viel hij 40 kilo af. Basiri houdt ervan om zijn grenzen te verleggen en vindt het mentale spelletje van Big Brother interessant. Kan hij sterk blijven of zal hij bezwijken onder de mentale druk?



Dilano

25 jaar (Eindhoven, NL)



“Wie ben jij om tegen mij te zeggen wat ik wel en niet kan doen?”



Voor deze charmeur is sporten een tweede natuur. Hier zet hij in zijn dagelijks leven dan ook graag om vijf uur de wekker voor. Zijn sterke winnaarsmentaliteit kan hem nog wel eens ver gaan brengen. Hij zal de medebewoners kunnen charmeren met zijn looks en praatjes. Vertel hem niet dat hij iets niet kan, want dan zal hij er juist keihard voor gaan!



Lenie

52 jaar (Arnhem, NL)



“Ik zit normaal 24 uur per dag op de lip van mijn vriendin”



Lenie is geboren en getogen op het kamp en zou nooit van zijn leven in een normaal huis willen wonen, behalve het Big Brother-huis. Deze markante zanger houdt enorm van mensen entertainen en haalt graag een lolletje uit. Hij zal er alles aan doen om de goede harmonie is het huis te bewaren, maar vergis je niet hij is tegelijk bloedfanatiek.



Ronahi

27 jaar (Zonhoven, BE)



“Mensen vertellen mij vaak: Ronahi, doe nou is effe rustig!”



Ronahi bruist van energie en kan niet wachten om te starten met deze nieuwe uitdaging. Ze zegt wat ze denkt en gaat geen conflict uit de weg. Als persoon is ze positief ingesteld die door vele uitdagingen in het leven ook wel hard is geworden. In het huis gaat ze zeker aanwezig zijn en komt ze niet alleen voor plezier. Haar doel: gaan voor de overwinning. Ronahi is getrouwd en voor haar komt familie steeds op de eerste plaats.



Sonja

26 jaar (Antwerpen, BE)



“Als ik boos ben, word ik een onvoorspelbare tornado.”



Sonja werkt als manager van een horecezaak en parttime als leerkracht in een basisschool. Ze wil graag meedoen om zichzelf wat beter te leren kennen en om te ontdekken hoe haar persoonlijkheid zich gaat ontwikkelen in een groep met vreemde mensen. Sonja zegt waar het op staat en weet precies hoe ze het spel gaat aanpakken. Sonja is een huishoudelijk type, ze kookt graag en zorgt graag voor de mensen om wie ze geeft.



Tyron

26 jaar (Heerhugowaard, NL)



“Ik hou gewoon niet van sneaky acties.”



Deze knappe ‘good guy’ is super loyaal. Ondanks dat hij super fanatiek is zullen we achterbakse spelletjes of manipuleren bij Tyron niet zo snel zien. Hij lijkt misschien een hele stoere gast, maar is van binnen juist zachtaardig en emotioneel. Zijn goeie looks brengen hem zo nu en dan modellenwerk en de nodige DM’s. Dit laatste komt goed uit, want hij is van nature geen onwijze flirt.”



‘Big Brother’ is vanaf maandag 15 januari elke werkdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5. De liveshow is elke zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 5. Daarnaast zijn de bewoners 24/7 te volgen via twee livestreams bij Videoland. Het programma wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland – onderdeel van Banijay Benelux.



(Credits: Tom Cornelissen & Rob Jacobs)