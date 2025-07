Dit zijn de nieuwe deelnemers van ‘Boxing Influencers’

Laatst geüpdatet op juli 9, 2025 by Redactie

Op zondag 5 oktober is het weer zover: ‘Boxing Influencers’, het meest spectaculaire boksevenement van het jaar, is dan exclusief te streamen bij Videoland. Bekende namen uit de wereld van social media, muziek en entertainment stappen uit hun comfortzone en de ring in voor een avond vol actie, lef en adrenaline. Vandaag zijn tijdens een persconferentie de deelnemers officieel bekendgemaakt.

Primeur: het 8-Man Tournament

Een van de hoogtepunten van de avond is het speciale 8-Man Tournament, waarin acht influencers – waaronder de terugkerende Dave Roelvink – het tegen elkaar opnemen in een knock-outtoernooi. De inzet: een prijzenpot van maar liefst €100.000. Onder het toeziend oog van een professionele jury draait het om kracht, techniek, mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Wie blijft overeind en kroont zich tot King of the 8-Man Tournament?

Deelnemers aan dit speciale 8-Man Tournament zijn onder anderen*:

– Dave Roelvink

– René Watzema

– Oussama Ahammoud

– DieTim

– Vic9

– Goudtje

– Young Ellens

Main card

Naast het speciale toernooi staan er nog meer gevechten op de main card op zondag 5 oktober. De volgende influencers verschijnen tegenover elkaar in de ring:



– Boer Ayoub vs. Rarko

– Sem van Dijk vs. Davy de Munk

– Dennis Schouten vs. Rob Goossens

– Melvin Manhoef vs. Roy Meyer



‘Boxing Influencers’ is een innovatief cross-over platform waar vechtsporters, atleten, content creators en media-influencers elkaar ontmoeten in de boksring. Het biedt deelnemers de kans om zichzelf fysiek en mentaal uit te dagen en hun talenten te tonen aan een breed publiek. Dit is waar sport en entertainment samenkomen.



‘Boxing Influencers’ vindt op zondag 5 oktober plaats in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en belooft opnieuw een unieke mix van sport en entertainment te worden. De productie van het evenement is in handen van Melvin Manhoef en Maurice Hols, in samenwerking met Tigris Media, Fremantle Netherlands en Videoland.



*Presentatie en nieuwe extra namen volgen later op een door ons gekozen moment.