Dit zijn de nieuwe tuindahlia’s

Er zijn weinig tuinplanten die zo uitbundig bloeien als de dahlia. Plant in het voorjaar de knol en geniet in de zomer van de mooiste bloemen. Dahliaspecialisten Linda en Marlies van FAM Flower Farm hebben een unieke collectie met ruim 130 verschillende soorten. Het ene nog mooier dan het andere. Je plant dahliaknollen in het voorjaar (vanaf april) zodat je de hele zomer geniet van een bloemenzee. Je kunt volop bloemen plukken van dahlia’s want er verschijnen continu nieuwe knoppen. In 2024 voegt FAM Flower Farm 30 nieuwe tuindahlia’s toe aan hun collectie waaronder:

Jowey Fantasy

Een dahlia met puntige bloemblaadjes. Ze zijn wit en gaan naar het midden toe over in rood en geel. De kleuren veranderen tijdens de bloei. Jowey Fantasy is een plukbloem met een stevige steel en een lang vaasleven.

Ka’s Cloud

Een grootbloemige ‘dinnerplate’ dahlia met een zachtroze kleur en groengeel accent in het hart.

Impression Famosa

Een lila-roze dahlia die door z’n geringe hoogte (ca. 50 cm) ideaal is voor in potten op balkon en terras of voorin de border. Bovendien een echte vlinder en bijenlokker door het open hartje.

Pink Impact

Een sierlijke dahlia met zachtroze bloemblaadjes die naar het hart iets donkerder worden en in de kern zachtgeel zijn. De plant geeft mooie lange stelen en is ideaal om te plukken.

Sheer Heaven

Deze frisse dahlia geeft mooie naar boven gerichte bloemen, ideaal voor veldboeketten. Kleurverloop gaat van citroengeel in het midden naar een zachte perzikkleur naar buiten toe.

Keuzehulp

Met ruim 130 beschikbare dahliasoorten is het lastig kiezen. FAM Flower Farm helpt je een handje doordat je op de site kunt filteren op bijvoorbeeld kleur, verschillende hoogtes, bloemgrootte en bladkleur. Zo ontdek je in een paar klikken welke dahlia het beste in jouw tuin past. Kies je voor enkelbloemige dahlia’s? Die hebben een open hart waardoor vlinders, bijen en andere bestuivers goed bij de nectar kunnen. Voor balkon- en terrasbezitters zijn er dahlia’s die, vanwege hun compacte vorm, ideaal zijn om in potten te planten.

Voortrekken

Dahliaknollen kun je vanaf april in potten planten. Op deze manier zullen de bloemen eerder verschijnen dan wanneer je de knollen in mei in de tuin plant. Zet de opgepotte dahlia’s op een plek met veel daglicht en kamertemperatuur. Bijvoorbeeld in een serre, voor het raam of in een kas. Dit heet ‘voortrekken’. Als de kans op nachtvorst is geweken kunnen voorgetrokken dahlia’s naar buiten.

Eenvoudig planten

Het planten van dahlia’s is heel eenvoudig. Bedek de knollen met een laagje grond van zo’n 3 cm. Zo voelen ze de warmte van de zon en groeien uit tot rijkbloeiende planten. Geef regelmatig water zodat de grond niet uitdroogt. Als dahlia’s bloeien, pluk dan regelmatig bloemen en haal uitgebloeide bloemen weg. Hoe meer je dat doet, hoe meer nieuwe knoppen er verschijnen. Dahlia’s bloeien door tot diep in het najaar en stoppen pas bij de eerste nachtvorst.



Tip: Combineer de nieuwe tuindahlia’s met eenjarige zomerbloeiers. FAM Flower Farm heeft zadenpakketten samengesteld in verschillende kleurstellingen. Je zaait de eenjarige zomerbloeiers gelijktijdig met de dahlia’s. Zo creëer je een zomerse pluktuin en kun je de mooiste veldboeketten samenstellen.

Verkoopinformatie

De nieuwe tuindahlia’s van FAM Flower Farm zijn verkrijgbaar via www.famflowerfarm.nl voor € 3,99. Bij elke bestelling ontvang je de gratis inspiratiegids vol met handige tips & tricks om direct toe te passen in eigen tuin. FAM Flower Farm is de enige dahliakwekerij ter wereld met het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to planet proof’.



Fotocredit: FAM Flower Farm