Dit zijn dé opkomende dranken en trends van 2023

De zomer is nog in volle gang en daar passen verfrissende drankjes uitstekend bij. Of je ze nu op een zonnig terras drinkt, of in je eigen tuin of op het balkon. Volgens trendwatcher Gijsbrecht Brouwer kiezen we onder andere steeds vaker voor lokaal gebrouwen bieren en drankjes met een lager alcoholpercentage. We zien dan ook dat drankmerken volop inspelen op deze en andere trends, zoals gezondere alternatieven voor suikerrijke dranken. Gloednieuwe dranken bestormen de markt en gouwe ouwe klassiekers worden in andere jasjes gestoken. Dit zijn dé trends in (zomer)drankjes van 2023!

De zomerse dranktrends van 2023

We vroegen het Gijsbregt Brouwer: “Eigenlijk wil iedereen altijd weten wat hét zomerdrankje van het jaar wordt. Is het een spritz? Of toch een sangria? Er speelt natuurlijk veel meer rondom zomerse drankjes, ze worden gezonder, natuurlijker en vooral veel kleurrijker. Ook zien we steeds vaker lokaal gebrouwen craft beer in blik. Zelfs wijn in blik is bezig aan een opmars. En als we het dan toch over alcohol hebben: daar drinken we steeds minder van en zeker in de zomer vinden we drankjes met een lager alcoholpercentage veel prettiger. De opkomst van low en no alcohol is nog maar net begonnen en daarnaast zien we steeds mooiere premium frisdranken verschijnen. Van kombucha tot kokosdranken en van cold brew coffees tot lokaal geproduceerde luxe siropen.”



Gijsbregt Brouwer is food trendwatcher, oprichter van de Buik en co-host Bekt Lekker de podcast, die deze zomer een special over zomerdrankjes uitbrengen.



Coconaut

Kokoswater is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De drank is niet alleen lekker en verfrissend op een warme zomerdag, het is ook een gezonde keuze. Drankjes van Coconaut worden gemaakt van de beste jonge kokosnoten uit Vietnam. Het kokoswater in de blikjes zit vol mineralen, werkt hydraterend, is een natuurlijke isotoon en geeft energie. Atleten gebruiken het zelfs als sportdrank. Het is namelijk de perfecte drank na een intensieve sportsessie. Coconaut is een tikkie zoet, zonder dat het de suikers bevat die je wel vindt in calorierijke frisdranken. Coconaut gaat hier mee in de trend van gezondere dranken met minder suiker. Je kunt de blikjes zo drinken, of het water gebruiken als smaakmaker in een cocktail of mocktail. Kies uit verschillende smaken: klassieke pure kokosnoot met of zonder bubbels, watermeloen en ananas.



Verkrijgbaarheid: online via onder andere Unlimited Health

Torres, Natureo SparklingTorres Natureo Sparkling 0.0%

De verkoop van laagalcoholische en alcoholvrije dranken stijgt al jaren. Alternatieven worden steeds beter én smaakvoller. De naam Torres komt je misschien bekend voor. Het is één van de grootste en belangrijkste wijnproducenten van Spanje. Daarom is het niet gek dat juist dit wijnhuis met een waanzinnige alcoholvrije sparkling wijn komt. Doordat de alcohol later is onttrokken aan de mousserende wijn, heeft de Natureo Sparkling de aroma’s behouden en is de herkenbare wijnsmaak nog steeds in de drank terug te vinden. De frisse en zachte 0.0% wijn is gemaakt van 100% muskaatdruif. Met de groeiende voorkeur voor alcoholvrije dranken onder de consument, past de Torres 0,0% uitstekend bij deze verschuiving in consumptiegewoonten.



Verkrijgbaarheid: te koop bij slijterijen en groothandels

EuroBrouwers

Het gloednieuwe biermerk EuroBrouwers brouwt hun bier in eigen huis. Dat huis, de Glasfabriek in Schiedam, is een bijzondere plek waar je ook geweldig kunt eten. Het enorme terras van 2000m2, het grootste van Zuid-Holland, nodigt uit om op neer te strijken tijdens een zonnige dag. De naam EuroBrouwers verwijst naar de rijke Europese biertraditie en bijbehorende cultuur, zoals bierhallen en lange tafels. Die sfeer is zeker terug te vinden op het terras in Schiedam. Probeer het bier zelf uit en ontdek de frisse en rijke smaken van het blond, keller- en weizenbier. Lokaal gebrouwen en lokaal gedronken, want EuroBrouwers is (voorlopig) alleen verkrijgbaar op het terrein zelf. De opwaartse trend van lokale brouwerijen is een boeiende ontwikkeling binnen de drankindustrie, aangezien ambachtelijke bieren steeds populairder worden vanwege hun onderscheidende smaken en nauwe band met de gemeenschap.



Verkrijgbaarheid: (nu nog) alleen verkrijgbaar bij de Glasfabriek in Schiedam

Amarula Vegan

Amarula likeur heeft een herkenbare en unieke smaak. De romige drank wordt onder andere gemaakt van de zeldzame marulavrucht. Steeds meer consumenten kiezen tegenwoordig voor plantaardige alternatieven en een (deels) veganistische levensstijl. Amarula Vegan speelt in op de steeds grotere vraag naar vegan en is volledig samengesteld uit plantaardige producten, terwijl het tegelijkertijd de romige structuur en smaak heeft behouden. Delen van de marulavrucht worden in de drank gecombineerd met kokosnoot, karamel en vanilla. De variant van deze likeur zonder zuivel smaakt minstens zo goed als het origineel.



Verkrijgbaarheid: te koop bij slijterijen en groothandels

Mate Porongo

In Nederland en de rest van Europa kennen we het nog niet echt, maar Mate zou zomaar de volgende grote hype op drankgebied kunnen worden. Het is een traditionele Zuid-Amerikaanse drank, gemaakt van gedroogde bladeren van de yerba mateplant. Daar wordt het vooral gedronken uit een holle kalebas met een metalen rietje. De typische aardse smaak is in de landen daar enorm geliefd. Het schijnt stimulerende eigenschappen te hebben die je kunt vergelijken met koffie, zonder de nadelen zoals slapeloosheid. Mate Porongo komt in een roze zakje en heeft de klassieke mate smaak, maar dan net wat intenser. De Argentijnse maker produceert de mate op geheel biologische wijze op een rijke en vruchtbare grond. Mate is hét gezonde alternatief voor koffie en wordt door steeds meer Nederlanders ontdekt en omarmd als heerlijk verkwikkende drank.



Verkrijgbaarheid: te koop online

Website: https://www.yerbamatelab.com/shop/

Dutch Dynamite

Hippe dropshotmerken knallen als paddenstoelen uit de grond. Dutch Dynamite is één van de voorlopers en werd in 1997 ontwikkeld door Nicolette Mak. Zij wist toen al hoe lekker een shotje met dropsmaak is. Maar natuurlijk ook dat je er dorst van krijgt, dus dat was ideaal voor de bieromzet in haar kroeg. Dutch Dynamite is een zoute droplikeur met een explosieve smaak van salmiak. IJskoud smaakt het shotje het lekkerst. De voorloper van de dropshoptrend van nu smaakt nog net zo lekker als in de jaren 90!



Verkrijgbaarheid: te koop bij slijterijen en groothandels

Rooster & Wolf

‘Life’s a journey’ is het motto van Rooster & Wolf. Het leven zit vol uitdagingen, maar is vooral gevuld met avonturen. De brandy’s van dit hippe merk, die niet onderdoen voor een cognac of whisky, hebben unieke smaken en zijn heerlijk om zo te drinken, of te gebruiken als basis voor een bijzondere cocktail. Van een klassieker als de Old Fashioned tot een Sour of Negroni: met een brandy van Rooster & Wolf kun je alle kanten op. De brandy wordt gemaakt van de beste Franse druiven en gerijpt in eikenhouten vaten, die de drank een intense maar zachte smaak geven. Het brandymerk gaat mee in de trend van een eigen proeflokaal geopend in Ouderkerk aan den IJssel. Daar ervaar je tijdens een proeverij zelf de veelzijdigheid van deze bijzonder smaakvolle brandy. Of laat je inspireren door de cocktails op de website en ga zelf aan de slag.



Verkrijgbaarheid:in de horeca, te koop bij slijterijen en groothandels

E.V.I. bier

E.V.I. bier is ontwikkeld door Scheldebrouwerij in samenwerking met MissPublicity. Ter ere van de 18e verjaardag van het PR-bureau in 2021 lieten ze hun ‘eigen’ bier brouwen. En werd er gelijk ingespeeld op de trend van gepersonaliseerde dranken. E.V.I. is een fris Belgisch witbier met een tikje citrus en een kruidige geur. Inmiddels zijn er twee batches gebrouwen van het gepersonaliseerde speciaalbier. Het herkenbare roze etiket is ontworpen door graffiti-artiest Marcel Labrie. Vanwege het succes gaat het bier elk voorjaar opnieuw in productie en blijft ze het goed doen op het terras en op onze eigen feestjes, waar we nog altijd graag proosten met E.V.I.



Verkrijgbaarheid: E.V.I. wordt verkocht bij diverse slijterijen in Rotterdam en horeca gelegenheden