Dit zijn de Pink Ribbon producten Estée Lauder Companies

Achttien beautymerken van The Estée Lauder Companies ondersteunen de missie om een ​​wereld zonder borstkanker voor iedereen te creëren. Merken zamelen geld in via productverkoop en vaste donaties voor de Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Pink Ribbon producten vanaf 1 oktober verkrijgbaar in Nederland:

AVEDA

Hand Relief Hydraterende Crème met Shampure Aroma

Hydrateer droge handen en laat ze merkbaar zachter en gladder achter. Ultrarijke crème geformuleerd met Andiroba-olie en andere plantaardige hydrators die de huid voeden met het kenmerkende shampureTM-aroma.

Grootte: 100ml

Adviesprijs: € 25

Donatiebedrag: Ter ondersteuning van de borstkankercampagne van The Estée Lauder Companies doneert Aveda $ 10,00 van de aankoopprijs van Hand Relief Moisturizing Creme met ShampureTM-aroma aan BCRF van 25-09-22 tot 30-06-23 of totdat de voorraad strekt laatst.

Verkrijgbaar op: Aveda.nl en deelnemende Aveda Salons Website: Aveda.eu

Clinique

Limited Edition Moisture SurgeTM 100H

Auto-aanvullende hydrator

Geweldige huid, geweldig doel. Meer dan vocht: Clinique’s verfrissende fan-favoriete hydrator, in een limited-edition ontwerp om het bewustzijn van borstkanker te eren en te ondersteunen.

Maat: 50ml

Adviesprijs: €38,55

Donatiebedrag: Ter ondersteuning van de borstkankercampagne van The Estée Lauder Companies doneert CLINIQUE €11,55 van de aankoopprijs van de Limited-Edition Moisture SurgeTM 100H Auto-Replenishing Hydrator aan BCRF van 15/09 tot 22/06 30/23 of zolang de voorraad strekt.

Verkrijgbaar bij: Clinique.nl, Douglas, De Bijenkorf Website: Clinique.nl

ESTÉE LAUDER

Geavanceerd Nachtherstel Gesynchroniseerd Multi-Recovery Complex

Ervaar de volgende generatie van ons revolutionaire Advanced Night Repair-serum in een limited-edition fles, ter ere en ondersteuning van het bewustzijn van borstkanker. Met zijn exclusieve, multidimensionale technologie maakt deze formule gebruik van de herstellende kracht van de nacht om versnelde zichtbare vernieuwing te leveren. Dit snel doordringende serum vermindert het uiterlijk van meerdere tekenen van veroudering veroorzaakt door de omgevingsinvloeden van het moderne leven. De huid ziet er gladder en minder gelijnd uit, is jonger, stralender en egaler. Onthul vandaag nog een mooie, gezond uitziende huid.

Maat: 50ml

Adviesprijs: € 140

Donatiebedrag: Ter ondersteuning van de borstkankercampagne van The Estée Lauder Companies doneert Estée Lauder 20% van de aankoopprijs van het Advanced Night Repair Synchronized Multi- Recovery Complex aan BCRF van 22-09-22 tot 30-6-23 of totdat de voorraad strekt.