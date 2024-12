Dit zijn de populairste hondennamen van 2024

Laatst geüpdatet op december 2, 2024 by Redactie

Jaarlijks voert Huisdierenverzekeraar Figo onderzoek uit naar huisdiernamen. Vandaag maakte de organisatie de populairste hondennamen van 2024 bekend. Gebaseerd op data van ruim 67.000 hondenbaasjes zijn dit de resultaten:

Traditie houdt stand: Luna opnieuw op nummer 1

Luna is óók dit jaar de populairste hondennaam van Nederland. Verder wordt ook in 2024 de lijst grotendeels gedomineerd door de vertrouwde (unisex) namen die al jarenlang populair zijn. Zo is er maar één nieuwkomer in de top 10: Nala. Deze naam maakt een sprong van de 18e naar de 10e plek.

Top 10 hondennamen 2024:

1. Luna

2. Teddy

3. Ollie

4. Moos

5. Bella

6. Charlie

7. Max

8. Guus

9. Pip

10. Nala

Top 3 hondennamen reutjes 2024:

1. Max

2. Moos

3. Ollie

Top 3 hondennamen teefjes 2024:

1. Luna

2. Bella

3. Nala

Grappige namen

Ook in 2024 gaf een groepje hondenbaasjes hun hond een grappige naam. Zij haalden onder andere hun inspiratie uit de Amerikaanse verkiezingen en het tv-programma ‘B&B Vol Liefde’.



1. Trumpie

2. Yamas

3. Slipper

4. Gozert

5. Papi Chulo

6. Barky

7. Prince Charles

8. Doekoe

9. Yolo

10. Gappie

Minder dan 5% van de honden verzekerd: een risico voor baasjes

Hoewel puppy’s steeds vaker als volwaardig gezinslid worden gezien, is slechts een klein deel van hen verzekerd: minder dan 5%. Dit kan flink in de kosten lopen wanneer een hond onverwachts medische zorg nodig heeft.



“Veel mensen gaan ervan uit dat een jonge hond weinig risico loopt,” legt Paul Kager van Figo uit. “Toch komen juist in het eerste levensjaar vaak verborgen gezondheidsproblemen aan het licht. Een verzekering geeft baasjes de gemoedsrust dat ze hun pup de beste zorg kunnen geven, zonder bang te zijn voor onverwachte dierenartsrekeningen. Een ongelukje of ziekte kan al snel duizenden euro’s kosten.”