Dit zijn de populairste koosnaampjes per taal

Koosnaampjes. Waar de één ervan walgt, gebruikt de ander het juist om liefde te tonen aan zijn ‘schatje’ of ‘liefje’. Toch worden in 87% van de relaties liefdevolle bijnamen gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek van Preply onder ruim 1.900 respondenten.



Het online talenplatform onderzocht hoe verschillende talen de liefde uitdrukken door middel van liefdevolle bijnamen. Wereldwijd zijn de koosnaampjes ‘Babe’, ‘Love’, en ‘Baby’ het populairst. Wil je deze zomer op de versiertoer wanneer je op vakantie bent? Gebruik dan één van deze bijnamen, dan weet je zeker dat je goed zit.

Van schatje tot duifje

In Nederland wordt ‘Liefje’ het meest gebruikt als liefdevolle bijnaam, gevolgd door ‘Lieverd’ en ‘Schat’. Opvallend is dat bepaalde koosnaampjes in de ene taal wel goed worden ontvangen en in de andere taal juist niet. ‘Lieverd’ is ook in het Spaans en Japans erg populair, terwijl het in de Duitse, Portugese en Hebreeuwse taal juist het minst populair is.



Maar er zijn ook bijnamen waar wij als Nederlanders de rillingen van krijgen. ‘Mop’, ‘Moppie’ en ‘Duifje’ zijn door ons gekozen als de drie minst favoriete bijnamen. Toch is het linken van geliefden aan een dier iets wat in veel talen juist terugkomt als manier om genegenheid te tonen. Vertaald naar het Nederlands kun je bijvoorbeeld denken aan; ‘Poesje’, ‘Muisje’ of ‘Beertje’.

In het openbaar

Volgens 79% van de mensen versterkt het gebruik van een liefdevolle bijnaam de relatie. Een kleiner percentage, maar toch het merendeel (58%) is er oké mee om een koosnaampje zelfs te gebruiken in het bijzijn van anderen. Je partner onder een koosnaampje opslaan in je telefoon? Dat gaat voor het grootste gedeelte van de respondenten toch wat te ver. 69% doet dit namelijk niet.