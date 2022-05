Dit zijn de populairste verfkleuren voor schilderwerk buiten

Ben je van plan om het schilderwerk rondom je woning aan te pakken? Nu is het een goed moment om hier een strakke planning voor te maken, want de kans is klein dat je dan in de regen hoeft te staan. Daarnaast is de temperatuur momenteel nog niet te heet, wat ervoor zorgt dat de verf goed kan drogen en jij je niet kapot staat te zweten. Je kunt gemakkelijk zelf je deuren en kozijnen een nieuwe laag verf geven, maar je kunt wellicht ook je buitenmuren verven in de tuin. We vertellen je graag welke kleuren erg populair zijn voor buitenshuis, puur ter inspiratie.

Lekker neutraal

Wat nooit uit de mode zal raken zijn neutrale kleuren op de kozijnen en buitenmuren. Dit zijn kleuren als wit, beige, antraciet en grijs. Deze kleuren passen overal goed bij en kunnen daardoor goed gecombineerd worden met andere tinten. Muurverf kopen doe je dan het beste in de volgende tinten. We kennen natuurlijk de populaire kleuren RAL 9001 en 9010 voor de witte tinten, maar ook voor donkere kleuren zijn er een aantal favorieten. Denk hierbij in de richting van RAL 7016 en RAL 9004. Deze passen goed bij een industriële en chique uitstraling voor buiten.

Kleurrijke kozijnen

Als jij graag je kleurrijke persoonlijkheid aan de buitenkant van de woning wilt laten zien, kun je ook voor een gezellig kleurtje kiezen. Zo zijn blauw en geel veel voorkomende kleuren, zeker op deuren en kozijnen. Denk ook eens aan dennegroen in de kleur RAL 6009 of wijnrood in RAL 3005. Mocht je het spannend vinden om voor kleur te gaan, dan kun je ook altijd voor pasteltinten kiezen. Deze zijn wat zachter en iets minder uitgesproken, waardoor het een speelse maar veilige optie is. Je kunt ook heel goed pasteltinten met elkaar combineren. Er is eigenlijk geen enkel excuus te bedenken om geen gezellige kleuren te gebruiken!

Let wel op

Soms zijn er bepaalde regels die je moet naleven als je het schilderwerk buiten wilt aanpakken. Als je in een huurhuis woont is de kans sowieso klein dat je dit mag veranderen, tenzij je akkoord hebt van je huurbaas. Zorg dat je dit altijd schriftelijk krijgt, om gedoe in de toekomst te voorkomen. Ook kan het zijn dat – vooral als je in een nieuwbouwwijk woont – er afspraken zijn gemaakt over de algemene uitstraling van de wijk. Dit zou betekenen dat je bijvoorbeeld de eerste tien jaar niets aan de kleurstelling mag veranderen. Controleer dit goed voordat je aan de slag gaat.