Dit zijn de raamdecoratie trends van 2024

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe trends op het gebied van interieur en raamdecoratie. Luxaflex, marktleider op het gebied van raamdecoratie, signaleert voor 2024 verschillende trends. Laat je inspireren, maar kies vooral voor een interieur dat echt als thuis voelt.

1. Organische vormen

Richelle den Hartog is interieurstyliste bij Luxaflex en vertelt: “In 2023 signaleerden we deze trend al, maar in 2024 omarmen we letterlijk de organische vormen. Het vormt echt de basis van het interieur. Deze trend kan overal in terugkomen, denk aan een fauteuil of bank, maar ook in lampen en tafels. Wil je een minder groot statement maken en houd je meer van kleine gebaren? Er zijn een tal van accessoires in organische vormen, denk aan vazen, een bijzettafeltje of een kaarsenstandaard. In zo’n interieur zijn mooie, glooiende, soepelvallende gordijnen de perfecte match. Ze zorgen voor een goede akoestiek en warmte in het interieur. Tip: combineer gordijnen met een rolgordijn met een organische print. Deze trend noemen we layering.”

2. Verlangen naar de natuur

“Het wordt steeds belangrijker om thuis een plek te creëren waar je echt tot rust komt. Dit jaar zijn comfort en het verlangen naar de natuur dan ook duidelijke elementen in het interieur. Met natuurlijke materialen en kleuren haal je de natuur en het rustgevend buitengevoel naar binnen. Denk aan houten jaloezieën in een natuurlijke tint. De nieuwe collectie houten jaloezieën is beschikbaar in verschillende tinten en soorten onbeschilderd hout om deze pure look te bereiken. Vooral het aanbod bamboe jaloezieën is aanzienlijk uitgebreid. Hiermee creëer je een lichte, moderne uitstraling,” vertelt Richelle.



Slimme raamdecoratie wordt ook steeds populairder en deze trend zet zich in 2024 door. Het draagt niet alleen bij aan de veiligheid in huis, maar biedt ook comfort. Met het besturingssysteem PowerView automation zijn houten jaloezieën en gordijnen op afstand bedienbaar en kom je na een lange dag thuis in een setting die je zelf hebt ingesteld.

3. Geen trend, maar de norm: duurzaamheid

Interieurstyliste Richelle legt uit: “Duurzaamheid wordt vaak genoemd als trend, maar bij Luxaflex is dit echt de norm. Dankzij innovaties in het productieproces wordt elke nieuwe collectie steeds duurzamer. In de nieuwe collectie houten jaloezieën bevat de imitatiehouten kunststof lamel bijvoorbeeld geen pvc meer, maar polystyreen. Dit stevigere materiaal zorgt ervoor dat je jaloezieën langer meegaan en de stof is minder schadelijk voor het milieu. Bovendien werd voor de nieuwe collectie opnieuw zo veel mogelijk naar hout met het FSC-label gekeken. De collectie is zeer geschikt voor de badkamer omdat de lamellen niet kromtrekken en de jaloezieën voldoende privacy bieden.”



Ook de collecties gordijnen en vouwgordijnen hebben een duurzaamheidsupgrade gekregen. Er zijn drie nieuwe uni gordijnstoffen geïntroduceerd, allemaal gemaakt van gerecycled polyester uit PET-flessen. Tijdens het productieproces wordt minder CO2 uitgestoten en minder water verbruikt. De stoffen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en een scala aan kleuren die passen bij de trends van dit moment.

4. Mix & Match

Veel mensen vinden het lastig om te kiezen uit alle verschillende soorten raamdecoratie. Gelukkig past het combineren van raamdecoratie helemaal bij deze tijd. Door verschillende soorten raamdecoratie bij elkaar te hangen, zoals gordijnen en vouwgordijnen, creëer je een stijlvol én goed geïsoleerd interieur. Gordijnen en houten jaloezieën vormen ook een perfecte match. Durf tot slot met verschillende kleuren en dessins te spelen voor een statement interieur.