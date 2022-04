Dit zijn de redenen om die eerste date af te zeggen

Van het prikken van een datum, tot aan het afstemmen van een locatie en bijbehorende outfit: een eerste date is niet niks. Eenmaal gepland, start de gezonde spanning en het enthousiasme om elkaar te ontmoeten. Een eerste date afzeggen doe je daarom ook niet zomaar – maar het gebeurt wel. Dus wat zijn dan de echte afknappers om die date vroegtijdig af te zeggen volgens Nederlandse singles? Datingservice Lexa ging op onderzoek uit.* Singles opgelet: dit zijn de don’ts voorafgaand aan die eerste date.

Het sleutelwoord is ‘balans’

Heb je net een datum geprikt om met elkaar af te spreken en dan… radiostilte: geen appje, belletje, en zelfs geen like via social media. Je date in kwestie lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Volgens 1 op de 3 Nederlandse singles is dit reden genoeg om toch alvorens een eerste date af te zeggen. Vrouwen vinden dit echter een grotere afknapper dan mannen (37% tov 29%). Maar plotseling heel veel van je laten horen kan ook verkeerd uitpakken. Zo geeft bijna 1 op de 4 singles aan dat teveel contact na het vastleggen van die eerste date de vlam snel kan doen doven. Kortom: balans is in deze prille fase van groot belang. Op deze manier krijgt je date niet het idee geghost te worden én blijft er nog genoeg gespreksstof over voor het moment suprême zelf.

Online afknappers

Een date vinden via een datingapp of website is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Je (potentiële) date vervolgens Googlen of uitgebreid doorlichten op social media… Ook daar kijkt niemand meer van op. Het internet biedt vele uitkomsten, maar het kan je ook de kop kosten. Zo geeft een derde van Nederlandse singles aan een eerste date af te zeggen als ze (nieuwe) foto’s tegenkomen op social media kanalen van hun aanstaande date die niet in de smaak vallen. Met name singles boven de 40 kijken hier met een meer kritische blik naar, ten opzichte van singles die jonger zijn (42% t.o.v. 35%).

Lees ook: Eenvoudige stappen om meer zelfvertrouwen te krijgen bij een eerste date

Liever uit dan thuis

Voor een goed verloop van een date, speelt niet alleen het gezelschap maar ook de uitgekozen locatie een belangrijke rol. Heerlijk uiteten, naar de bioscoop, bowlen of samen naar een festival: de keuze is reuze. Wat je in ieder geval beter niet kunt doen, is voorstellen om de eerste date bij een van jullie thuis te houden. Hoewel mannen dit over het algemeen geen probleem vinden (12%), geeft dit voor 43% van de vrouwelijke singles de doorslag om toch maar af te zien van de rendez-vous.

Girl-code boven Bro-code

Het is van velen de ultieme droom om een relatie hebben met iemand die ook je beste vriend(in) is. Maar, een relatie hebben met die ook met je beste vriend(in)op date is geweest, blijkt een minder goed idee. Voor vrouwen is dit zelfs de grootste don’t binnen dit rijtje: meer dan de helft (52%) zou een eerste date namelijk weer afblazen zodra blijkt dat de date ook al bekend is bij vriendinnen. Mannelijke singles hechten hier wat minder waarde aangezien ruim 70% nog steeds op date gaan. Girl-code wint het in dit geval dus duidelijk van Bro-code.