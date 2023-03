Dit zijn de schoenentrends voor 2023

Laatst geüpdatet op maart 15, 2023 by Redactie

Op de catwalks van New York tot Kopenhagen verwelkomen modeliefhebbers stijlupdates en omarmen ze tegelijkertijd graag oude bekenden. We leggen hier uit welke belangrijke schoenentrends 2023 in beweging zullen brengen en hoe modeliefhebbers de looks op een inspirerende manier kunnen doorvoeren.

Sneakers

De grote, diepe liefde blijft – geen seizoen zonder sneakers! Dopamin-Dressing is het sleutelwoord in het komende voorjaar. Felle kleuren en prints domineren de stijlen, brengen vlinders naar je buik en doen denken aan de kleurrijke jaren 70. De zolen zetten als blikvangers de toon: massief van uiterlijk, ingetogen van kleur. Fashionista’s lopen op wolken en winnen een paar centimeter. Tip: Als je kleurrijke sneakers draagt, kies ik bewust voor minder kleurrijke outfits. Dan riskeer je geen kleuroverkill en de schoen blijft de focus van de look.

Van platvorm tot visser

Mik hoog met plateauzolen: de dikke zolen van de sandalen maken zeker indruk. Het vlakke platform op gelijk niveau is kenmerkend voor de veelzijdige zomerschoenen. Platte vormen in vrouwelijke pasteltinten kunnen perfect gecombineerd worden met een bloemenjurk op lichte zomerdagen. Smalle bandjes geven de voet steun en maken de sandalen geschikt voor dagelijks gebruik. Edgy modeliefhebbers die Ugly-Chic vieren, gaan op dit punt voor retro Fisherman-Sandalen. Hun look wordt bepaald door karakteristieke, ruwe zolen, stevige bandjes en opvallende metallic details. In combinatie met een hip leren jack, overhemd en spijkerkleding zijn jonge fashionista’s goed gewapend voor de stadsjungle.

Wedges à la Y2K

Sandalen treden zelfverzekerd in de schijnwerpers in dikke vormen op dramatische platformzolen. Materialen zoals hout en raffia, maar ook zilverkleurige gespen en klinknageldetails verspreiden Y2K-vibes. De perfecte stijl voor schoenenliefhebbers die het moeilijk vinden om beslissingen te nemen. Hakken op zich geven elegantie, sleehakken stralen een portie koelte uit. Opvallende branding en extravagante, felle kleuren versterken de look en feel van eind jaren negentig en de millenniumwisseling. Gedragen met een zomerse maxi-jurk roepen de sandalen een aangenaam vakantiegevoel op, de combinatie met skinny jeans laat de benen torenhoog groeien – hoe dan ook, de comfortabele schoenen horen in elke garderobe thuis.

Loafers met een twist

Klassieke elegantie, modern geïnterpreteerd: loafers begeleiden trouwe modefans het nieuwe seizoen in. Terwijl sommigen vasthouden aan het traditionele ontwerp, presenteren anderen zich met opvallende versieringen en kettingdetails. Dikke zolen pimpen de look en voegen een kosmopolitische, urban touch toe. Chique en edgy tegelijk: Lange witte sokken, panty en een zwarte minirok, met daarboven een leren vest – je outfit is compleet. De schoenen kunnen bij bijna elke gelegenheid ook op dagen dat het weer niet meespeelt.

Schoenen: Steve Madden