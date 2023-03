Dit zijn de single mannen in het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’

Laatst geüpdatet op maart 24, 2023 by Redactie

Welke single mannen wagen de sprong in het diepe? Maak hier kennis met de acht single mannen van het gloednieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’!

Michael

De 27-jarige Michael is een romanticus en een echte relatieman. Hij is op zoek naar een maatje waar hij de rest van zijn leven mee kan delen. Hij heeft zin om weer verliefd te worden en helemaal voor iemand te kunnen gaan.

Ali

Ali is 21 jaar is een sportieve ondernemer, de gym is zijn tweede thuis. Hij houdt van goede gesprekken en zoekt een diepe connectie. Met zijn dansmoves, sensuele blikken en een mooie lach zijn vrouwen snel onder de indruk van Ali.

Chevalier

De 29-jarige Chevalier is altijd in voor een feestje en een goed gesprek. Deze bartender is klaar met het single leven en staat open voor ware liefde. Deze sfeermaker is op zoek naar een sociale, empathische vrouw, die een positieve ‘vibe’ heeft.

Tony

De 26-jarige Tony is als DJ regelmatig achter de draaitafel te vinden en zoekt een dame waar hij veel mee kan lachen. Tony weet wat hij doet en hoopt tijdens dit avontuur iemand te vinden waar hij de rest van zijn leven gelukkig mee kan worden.

Paul

De 27-jarige Paul is als personal trainer veel in de sportschool te vinden. Hij zoekt zijn liefde bij een lieve, zorgzame vrouw waar hij goede gesprekken mee kan voeren. Paul is een echte flirt en vindt het belangrijk dat de man de eerste stap zet en een vrouw zich speciaal laat voelen.

Ray

De 22-jarige Ray is gek op sporten en werkt in de horeca. Hij is een echte sfeermaker en bouwt graag een feestje. Humor en gezelligheid vindt hij belangrijk in het leven. Ray is een echte flirt en valt op lieve, bescheiden vrouwen.

Matty

Matty is 32 jaar en werkzaam als chefkok. Hij biedt graag een luisterend oor en gaat voor iemand volledig door het vuur. Hij is op zoek naar een passievolle vrouw die weet waar ze staat en wat ze wil. Eerlijkheid en loyaliteit staan bij deze single op nummer één.

Jan

De 26-jarige Jan is altijd vrolijk en houdt van een feestje. Deze zanger is dan ook op zoek naar een gezelligheidsdier en valt op een lieve, verzorgde dame. Hij vindt het belangrijk dat je iemand altijd in zijn of haar waarde laat en elkaar af en toe vrijlaat.



Temptation Island: Love or Leave

