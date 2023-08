Dit zijn de singles van een nieuw seizoen ‘Love Island’ bij Videoland

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2023 by Redactie

Op maandag 21 augustus start het romantische avontuur voor de 11 singles in een nieuw seizoen van ‘Love Island’ bij Videoland. Maak kennis met de nieuwe singles voor wie de zoektocht naar de liefde volgende week begint.



In een prachtige villa onder de Spaanse zon gaan ze vier weken lang op zoek naar een nieuwe liefde, onder de begeleiding van Holly Mae Brood en Viktor Verhulst.



Alhoewel ‘Love Island’ pas vanaf volgende week maandag te streamen is bij Videoland kun je vanaf vandaag in de ‘Love Island’ app al meedoen aan het programma. In de app kun je namelijk stemmen op “Wie vind jij de meest verleidelijke Islander?”. Door nu te stemmen kun je als kijker al vanaf het prille begin invloed uitoefenen op het verloop van het avontuur voor de nieuwe islanders.



Ontmoet hier de nieuwe islanders:

Garbi

Deze sprankelende make-up artist van 20 jaar, weet precies wat ze wil! Hoewel Garbi nog weinig ervaring heeft in de liefde, heeft ze al wel menig keer een gebroken hart gehad en heeft ze ’the right guy’ nog niet ontmoet. Een gentleman die haar verovert, de rekening betaalt, en allesbehalve saai is. Garbi is “hard to get” en daarmee bezorgt ze zichzelf soms hoofdpijn tijdens het daten: Ze heeft een hele waslijst aan afknappers. Of de perfecte man wel echt bestaat, is nog maar de vraag! Verder dan de “talking stage” is ze helaas nooit gekomen. Garbi is avontuurlijk, grappig en lekker outgoing. Ze is het meest trots op haar lippen en weet dat ze er mag zijn.

Imad

“Wat van mij is, wil ik niet bij iemand anders zien.” Als het om de liefde gaat, spreekt de 22-jarige Imad duidelijke taal. Als professioneel basketbalspeler gaat hij recht op zijn doel af om het hart van de ware te veroveren. Hoewel Imad zelf bijna de 1.90m aantikt, is hij op zoek naar een kleinere dame van tussen de 1.60m en 1.65m lang. De Brusselaar met Marokkaanse roots is zelfverzekerd en goedlachs, maar heeft ook een jaloers kantje. Hij houdt enorm van flirten en is er ook nog eens heel goed in! Hij hoopt op ‘Love Island’ zijn trust issues aan de kant te kunnen zetten en na drie jaar zijn vrijgezellenstatus in te wisselen voor die ene leuke nieuwe liefde.

Jonna

Geen mooie voeten? Dan mag je nog zo knap zijn, maar voor Jonna is het een absolute no go. Aan aandacht heeft deze 23-jarige administratief bediende en basketbalcoach uit Willebroek geen gebrek. Jonna omschrijft zichzelf als iemand met een klein toxic randje. Hij vindt het leuk om mysterieus over te komen en daarmee vraagtekens bij mensen op te roepen. Jonna is tot nu toe nog maar één keer echt verliefd geweest en daarna heeft hij nooit meer diezelfde connectie met iemand gehad. Doordat hij ook wel eens met bezette vrouwen heeft gedate, is hij eigenlijk een beetje cynisch geworden over relaties. Zijn geloof in de ware liefde herstellen én iemand vinden om zijn favoriete hobby – brunchen – mee te delen, dat zijn de redenen waarom deze zachtaardige bad boy naar ‘Love Island’ afreist.

Kengi

Deze Belgische 21-jarige mooiboy is zich heel erg bewust van zijn looks. Hij zal zich nooit zomaar aanbieden bij een vrouw, want de dames moeten het gevoel hebben dat hij speciaal is. Kengi is ontzettend zelfverzekerd en staat het liefst elke dag in de sportschool. Tijdens het daten houdt hij zijn leeftijd het liefst verborgen: hij heeft een zwak voor oudere dames en vindt dat zijn leeftijd er eigenlijk niet toe doet. Kengi kan soms egoïstisch zijn, maar dat staat hem niet echt in de weg. Vrouwen worden snel verliefd op hem, maar zijn droomvrouw is deze casanova nog niet tegengekomen. Hij hoopt op ‘Love Island’ iemand te vinden waar zijn hartje sneller van gaat kloppen.

Kimmy

Een échte fashion girl, die verschillende kleine ondernemingen heeft: Van “wedding nanny” tot ontwerpster van blazers. Kimmy heeft altijd genoeg verhalen te vertellen en stopt dan ook niet snel met praten. Ze is enthousiast, creatief, lief en emotioneel. Ze huilt bijna elke dag, zowel om mooie dingen als verdrietige zaken: oorlog, dierenleed, onrecht, of juist een mooie bloem… het grijpt haar allemaal aan! De man die Kimmy zoekt, hoeft niet met haar mee te huilen, maar hij moet wél emotioneel beschikbaar zijn. Daarnaast is humor de snelste weg naar haar hart. Op ‘Love Island’ is Kimmy op zoek naar vuurwerk in de liefde, en anders hoeft het van haar niet. Haar ideale toekomst is om samen met een leuke vent op Ibiza te wonen en daar kansarme dieren verzorgen.

Kluuk

Deze 27-jarige Leidenaar is net afgestudeerd in Amsterdam. “Gelukkig heb ik na 8 jaar tóch nog mijn ouders trots kunnen maken!” Deze zomer kan Kluuk nog even helemaal los voordat zijn serieuze leven gaat beginnen. Wordt het een allerlaatste wilde uitspatting, of vindt hij eindelijk de liefde van zijn leven? Kluuk vindt zichzelf een echte man: hij houdt van BBQ en rijdt motor. Vrouwen vallen meestal op zijn karakter en hij is gezegend met een goede dosis humor, maar deze grappenmaker is al even een tijdje vrijgezel. Kluuk stelt zulke hoge eisen aan zijn ideale vrouw, dat zijn dates dit niet in 1 of 2 afspraakjes waar kunnen maken. En dan raakt hij alweer uitgekeken. Op ‘Love Island’ is het tijd om iemand eens écht te leren kennen.

Lena

Deze mooie, lange vrouw is de definitie van beauty & brains: de 25-jarige Lena is volop bezig met haar master communicatiewetenschappen. In de liefde laat ze zich eerder leiden door haar emoties dan haar verstand. Lena heeft het hart op haar tong: ze zegt wat ze denkt, maar kan daar ook vrij snel spijt van krijgen. Ze heeft een zwak voor voetballers, maar dat zijn ook meteen haar “red flags”. Lena houdt van een old school gentleman: een galante man die de deur openhoudt en haar overlaadt met complimenten. Ze gaat niet makkelijk op dates, want eigenlijk vindt ze dat verschrikkelijk! Op ‘Love Island’ hoopt Lena een knappe, lieve en betrouwbare man te vinden die helemaal voor haar gaat, want uiteindelijk wil ze graag trouwen met de liefde van haar leven.

Naomi

Met haar altijd vrolijke en stralende lach, weet deze 22-jarige brunette alle jonge mannen om haar vingers te winden. Naomi regelt de backstage area op de tofste feesten en komt regelmatig knappe types tegen. Zodra zij haar flirt-moves laat zien, komen de mannen vanzelf op haar af. Aan aandacht geen gebrek, maar deze spontane meid kan ook erg naïef zijn en toch weer voor de mannen vallen die vooral geïnteresseerd zijn in een one night stand. Naomi knapt af op stinkende mannen en je kan met haar beter niet op date naar een restaurant, want van de zenuwen weet ze niet meer hoe ze haar bestek moet vasthouden. Naomi is op zoek naar een man die serieus is en haar wilde kant kan temmen.

Nycole

De temperamentvolle Braziliaanse schoonheid is op zoek naar een fatsoenlijke man. Met haar 21 jaar heeft Nycole verschillende “situationships” gehad, maar dat bleken vaak onvolwassen jongens. Nycole wil het liefst een mannelijke man met een zachte kant, en heeft een zwak voor Italianen. Als hij dan ook nog eens heerlijk kan koken én een goede band met z’n moeder heeft, dan is zij verkocht. In haar dagelijkse leven is Nycole veel met uiterlijk bezig: Ze werkt in een parfumerie, is make-up artist en hoopt ooit haar eigen salon te openen. Met make-up op geeft ze zichzelf zonder twijfel een 10! Oh en maak geen ruzie met Nycole, want nadat zij haar zegje heeft gedaan in een discussie, loopt ze daarna gewoon weg. “Het maakt mij niet zoveel uit wat jij te zeggen hebt.”

Thymo

Deze 24-jarige arts in opleiding komt uit de Zaanstreek, maar woont nu met een goede vriend in Amsterdam. Hij is naar eigen zeggen een unieke persoonlijkheid: Hij is de ideale schoonzoon, maar wel met een ruig en ondeugend randje. Thymo is een surfer, skateboarder en motorrijder, maar hij is ook lief, betrouwbaar en goedgemanierd. Hij wil het liefst mensen helpen, en zijn doel is om later traumachirurg te worden. Een stoere gast met een hartje van goud. Thymo date wel eens via datingapps, maar vindt het saai om steeds dezelfde gesprekken te moeten voeren. Op ‘Love Island’ hoopt hij juist een diepere connectie met iemand aan te gaan. En wie weet vindt hij wel de moeder van zijn 5 kinderen. Ja, want Thymo wil graag een groot gezin!

Vanity

Ze is nog jong, maar niet bepaald een verlegen muurbloempje! Wanneer deze bubbly dame een ruimte binnenstapt, merk je direct dat ze er is. De 19-jarige Vanity pakt alles en iedereen in met haar charmes en vrolijke uitstraling. De mannen zijn niet veilig voor haar flirttechnieken. Vanity weet precies hoe ze iemand naar haar moet laten hunkeren. “Eigenlijk ben ik een player.” Ze is zich heel bewust van haar lieve en schattige uitstraling en maakt er dan ook handig gebruik van: Vanity komt overal mee weg! Haar ambitie is om iets te doen in het leven waarbij ze een meerwaarde is voor iedereen. In de liefde wil het nog niet altijd lukken: ze is kieskeurig en vindt zichzelf een moeilijk persoon om mee te leven. Eén ding is zeker: met Vanity is de buurt is het nooit saai!



‘Love Island’ is een productie van ITV Studios Netherlands voor Videoland en Streamz. Het nieuwe seizoen zal in Nederland exclusief bij Videoland te streamen zijn vanaf maandag 21 augustus 2023.

Beeld: Jasper Suyk