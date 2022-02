Dit zijn de slaapkamerrituelen van Nederlanders

Valentijnsdag staat voor de deur: de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven. Maar hoe zien de slaaprituelen van geliefden er tegenwoordig uit? Duiken we tegelijkertijd het bed in of leven we wat dat betreft langs elkaar heen? Swiss Sense, specialist op het gebied van slaapproducten, ondervroeg hierover 1.000 Nederlanders.

Wat blijkt? Het grootste deel (61%) kruipt tegelijkertijd met zijn of haar partner onder de wol. Van de koppels die niet op hetzelfde tijdstip naar bed gaan, geeft 71% van de ondervraagden aan dit te doen omdat zij een ander ritme hebben dan hun partner. Andere antwoorden die vaak gegeven zijn, is dat hun partner minder slaap nodig heeft (18%) en dus daarom later onder de lakens duikt of dat ze graag zelf nog even lezen voordat ze gaan slapen (15%).

Een derde stoort zich aan telefoongebruik van partner in bed

Hoewel bijna een derde (31%) de slechte gewoonte heeft om voor het slapengaan nog even op hun smartphone te kijken – iets wat 36% van hun partners ook stoort – geeft een op de vijf Nederlanders (21%) aan nog even de dag door te spreken met zijn of haar partner. Ook geeft 13% aan doorgaans de liefde met elkaar te bedrijven voordat ze gaan slapen. Opvallend genoeg wordt er minder gepraat voor het slapengaan, naarmate de leeftijd van het koppel hoger is. Zo geeft 41% van de 18 tot 34-jarigen aan met elkaar te kletsen voor het slapengaan, terwijl dit bij 50 tot 75-jarige Nederlanders nog maar 12% is. Een derde (29%) van deze groep zegt zelfs direct te gaan slapen.

Geen zin in een kussengevecht

Gelukkig gaan veel Nederlanders niet met ruzie naar bed: 17% praat het uit voor het slapengaan en zelfs 38% heeft de ruzie al opgelost voordat ze de slaapkamer betreden. Vooral de vijftigplussers begraven graag de strijdbijl voor de nachtrust (59%), vergeleken met de 35 tot 49-jarigen (46%). Er liever een nachtje over slapen voordat je de ruzie uitpraat? Daar kan een kwart (25%) zich wel in vinden, met name de 50 tot 75-jarigen (29%), in vergelijking met jongeren (14%).