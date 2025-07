Dit zijn dé TikTok trends voor deze zomer

Laatst geüpdatet op juli 8, 2025 by Redactie

Deze zomer draait reizen om unieke ervaringen, verborgen juweeltjes en persoonlijke stijl, gevormd door de nieuwste TikTok trends. Van slow travel tot astrocartografie, TikTok inspireert een nieuwe generatie reizigers om de wereld op creatieve en betekenisvolle manieren te verkennen. Of het nu gaat om een ontsnapping naar een onbekend Frans eiland of een #beachvibes staycation, TikTok zet de toon voor hoe we reizen, ons kleden en onze avonturen in 2025 delen.



In deze speciale zomertrends-mailer onthullen we de meest spraakmakende bestemmingen, activiteiten en trends, ondersteund door de nieuwste TikTok-gegevens en inzichten. Ontdek welke hashtags trending zijn, wat hot is op het gebied van reismode en welke trends jij niet mag missen.

Reizen met aandacht

In ons huidige bestaan zijn we allemaal maar druk-druk-druk. We rennen van A naar B, willen op de hoogte zijn van de laatste trends en delen alles graag op onze sociale media. Als we dan eenmaal op vakantie zijn, proberen we zoveel mogelijk te zien in een korte tijd, vliegen de dagen voorbij en staan we vaak niet écht stil bij het genieten van de omgeving, de cultuur en de mensen. #Slowtravel (53.7K) is daarom een trend die in opmars is waarbij alles draait om de reis zelf. In plaats van vluchtig van hotspot naar hotspot te reizen, kiezen steeds meer mensen ervoor om langer op één plek te blijven, de lokale cultuur te ervaren en duurzamer te reizen – bijvoorbeeld met de trein in plaats van het vliegtuig. Dat deze trend groeit, blijkt duidelijk uit de cijfers: in het tweede kwartaal van 2025 is het aantal nieuwe TikTok-posts met #slowtravel met maar liefst 377,6% gestegen ten opzichte van Q1. Van een week in een Toscaans dorpje tot een maand op een onbekender Grieks eiland – creators laten zien hoe #slowtravel leidt tot diepere verbindingen, ontspanning en betekenisvolle herinneringen.

Een reis op basis van je horoscoop

Zomer 2025 markeert de opkomst van #astrocartografie (8,5K posts): een vorm van astrologie die je laat zien hoe verschillende locaties je leven kunnen beïnvloeden. Nu de zomer nadert en steeds meer mensen hun vakantie plannen, wint astrocartografie duidelijk aan populariteit. Waar het eerst vooral werd gebruikt om te ontdekken in welke stad je het best kunt wonen, gebruiken velen het nu ook om hun volgende reisbestemming te kiezen. Dat is terug te zien in het aantal views: in het tweede kwartaal van 2025 is het aantal nieuwe views met maar liefst 171,6% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Moet jij op zoek naar je ‘venuslijn’ in Parijs of kan je beter spiritueel ontwaken op je maanlijn in Bali?

Weg van de massa

Massatoerisme is uit en we zoeken massaal naar verborgen juweeltjes (#hiddengems, 1,7M posts). In het tweede kwartaal van 2025 werd zelfs 66,5% méér nieuwe posts gedeeld onder deze hashtag dan in het eerste kwartaal. TikTokkers tippen alternatieve bestemmingen zoals het minder bekende eiland Belle-île in Frankrijk of de bergen van Asturië in Spanje voor een unieke reiservaring. Niet meer uren in de rij staan voor een populair restaurant, maar neerploffen bij een lokaal tentje voor een ervaring met gerechten uit de streek.

Mode per bestemming

Zomer 2025 laat zien dat mode niet langer alleen wordt bepaald door grote steden of catwalks, maar juist door lokale stijlen en invloeden die via TikTok razendsnel wereldwijd worden opgepikt. Zo zien we glitter en pailletten op Ibiza en leren tassen in Florence. Creators delen massaal hun #vacationoutfits, wat zorgt voor volop inspiratie voor jouw eigen vakantielook. Het effect is zichtbaar: in het tweede kwartaal van 2025 steeg het aantal nieuwe posts met de hashtag #vacationoutfits met maar liefst 258,7% ten opzichte van het eerste kwartaal. Of je nu op het strand ligt of door steegjes struint: jouw look mag gezien worden.

Dit zijn de meest trending bestemmingen volgens TikTok:

Griekenland

Ibiza

New York City

Mallorca

Kroatië