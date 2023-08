Dit zijn dé TikTok-zomerhits van 2023

Laatst geüpdatet op augustus 24, 2023 by Redactie

De lijst met de populairste zomerhits op TikTok is ook dit jaar weer terug, en heter dan ooit ☀️🎶. Veel artiesten brengen tegenwoordig hun hits uit via het platform, waar deze vervolgens gebruikt worden als geluid onder een video. Dit blijkt ook uit de hashtag #SongOfTheSummer, die goed is voor meer dan 5 miljard videoweergaven. Een aantal zonovergoten nummers sprongen eruit en maakten de zomer van muziekliefhebbers nog heter 🌅🎵.

Populairste zomerhits op TikTok in Nederland

Zo is het catchy ‘Makeba’ van de Franse Jain (1.4M video’s) dé populairste zomerhit van 2023 in Nederland. Het nummer kreeg een heropleving op TikTok dankzij een door creators bedachte danstrend, die meer bekendheid kreeg toen Bill Hader erop danste in een box. Het nummer werd eigenlijk geschreven als een ode aan Jain’s jeugd en een eerbetoon aan ‘Mama Africa’, beter bekend als de Zuid-Afrikaanse zangeres en activiste Miriam Makeba. Sinds de nieuw verworven bekendheid hebben creators het vrolijke nummer onder meer gebruikt om hun beste outfits te tonen en recepten te delen, wat heeft geleid tot 1.4 miljoen videocreaties op TikTok.



In de top 10 staan ook een viertal Nederlandse zomerhits, waaronder ‘Koekje met je moeder’ (25.1K video’s) van het onverwachte muzikale duo achter dit nummer zijn Kalvijn en de 7-jarige Guy. Het idee voor deze track kwam van Guy, die begon met zangles en aan Kalvijn vroeg of hij een liedje wilde maken. De rest is geschiedenis.



In de categorie ‘zomerhits’ mag ‘Anne-Fleur Vakantie’ van de 18-jarige Roxy Dekker uiteraard niet ontbreken. Haar ultieme vakantienummer ging in een klap viral, en belandde zelfs na een dag in de Top 50. In-app is het nummer al 9.7K keer gebruikt voor nieuwe TikTok-video’s.



Nu het eind van de zomer in zicht is, onthult TikTok de populairste nummers en artiesten die deze typisch Nederlandse zomer in ieder geval een stuk zonniger maakten.

Topnummers in Nederland

Makeba van Jain

Sprinter van Dave & Central Cee

Moulaga – Sped up van Heuss L’enfoiré & JuL

Endless Summer van Alan Walker & Zak Abel

What It Is – Solo Version van Doechii

If We Ever Broke Up van Mae Stephens

Koekje met je moeder van Kalvijn & Guy

Anne-Fleur Vakantie van Roxy Dekker

1000 Tranen van ADF Samski, Hef & Kevin

Baianá (Sped Up Version) van Bakermat

Topnummers wereldwijd

If We Ever Broke Up van Mae Stephens

What It Is – Solo Version van Doechii

girls like me don’t cry (sped up) van thuy

Cupid – Twin Ver – Sped Up Version van FIFTY FIFTY

LALA van Myke Towers

Makeba van Jain

มองนานๆ van FLI:P

Everyday van Ariana Grande, Future

Barbie Girl van Aqua

Endless Summer van Alan Walker & Zak Abel

Paul Hourican, Global Head of Music Content & Partnerships bij TikTok zegt: “Het is onmogelijk om te voorspellen wat de nieuwe TikTok zomerhit wordt, en dat is het mooie aan het platform. Steeds vaker worden nummers dankzij TikTok bekend bij het brede publiek, waardoor het soms zelfs voorkomt dat mensen enkel het TikTok gedeelte van nummers kennen. Dit laat ook zien dat de TikTok-community dit jaar wederom een brede mix aan genres, beats en nieuw talent heeft omarmd.”