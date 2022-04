Dit zijn de trends voor balkon en terras

Het eigen balkon of terras is een ideale plek om te ontspannen. Vanaf mei is het tijd om deze buitenkamer in te richten voor een mooie zomer. Weet je nog niet hoe je jouw balkon of terras gaat opzomeren? Laat je dan eens inspireren door de nieuwste trends.

Vintage

Een van de trends voor balkon en terras is het hergebruiken van oude accessoires en potten. Het is daarbij helemaal niet erg dat er hier en daar wat beschadigingen aan zitten. Belangrijk is om niet alles klakkeloos neer te zetten, maar juist met aandacht te combineren en te stylen. Maak bijvoorbeeld van een oude stoel een plantentafeltje. Schilder ‘m wit en gebruik een emaillen emmer als plantenbak. Combineer met zinken bakken en een gieter en kies voor bijvoorbeeld geraniums in zachte pasteltinten. Of zet op een oude tafel terracotta potten met een mix van groene en bloeiende planten. Schuif ook gerust een lade open en gebruik die als extra plantenbak voor hanggeranium. Breng eens een bezoekje aan een rommelmarkt of kringloopwinkel. Daar is vast wel iets te vinden dat je kunt gebruiken als eyecatcher in de tuin. Bijvoorbeeld een oude vogelkooi waar je een bloeiende geranium in kunt ‘opsluiten’. Die komt heus niet in de verdrukking, want de stelen steken probleemloos door de tralies. Geef de fleurige vogelkooi een plekje op een tuintafeltje of hang ‘m aan een boomtak.

Groene zitjes

De pandemie heeft het extra onderstreept. Een groene omgeving helpt om te ontspannen en zorgt dat je je batterij weer kunt opladen. Dat vertaalt zich ook naar balkon en terras. Onder meer door het creëren van groene zitjes of een beschut plekje waar je te midden van bloemen en planten heerlijk kunt relaxen. Dat kan ook heel goed op een kleine oppervlakte. Bijvoorbeeld door een verticaal tuintje met geranium aan te leggen. Combineer bloeiende soorten eens met geurgeranium of lavendel, want deze geuren hebben ook een ontspannende werking. Tip: Kussens en dekens houden je warm op frisse zomeravonden. Je kunt dus extra lang buiten blijven zitten en genieten van jouw bloemenparadijs.

Nuttig en aangenaam

Het balkon of terras is ook een plek om het nuttige met het aangename te verenigen. Niet alleen lekker ontspannen en genieten van zomerbloeiers als geranium, maar ook plukken (en eten) van groente- en kruidenplanten. Zet ze daarom in gerust bij en door elkaar. Net als geranium hebben mediterrane kruiden, tomaten, paprika’s en citrusvruchten veel zon nodig. De combinatie van bloemen, geur en smaak zorgt voor maximaal genieten.

Kracht van kleur

Sterke en heldere kleuren zorgen voor positiviteit en maken blij. En omdat we tegenwoordig wel wat extra vrolijkheid kunnen gebruiken, zijn felle kleuren op balkon en terras helemaal van nu. Een bloemrijke plek om de zomer te vieren. Geraniums zijn ideaal want ze zijn er in veel verschillende kleuren als rood, roze, violet, lila, zalm en oranje. Voor een krachtig effect zet je een aantal potten bij elkaar en maak je vrolijke combinaties. Mix bijvoorbeeld felroze en knalrode geranium met elkaar. Wanneer je kiest voor verschillende soorten (zoals enkel- en dubbelbloemige) verschijnt er als vanzelf een brede glimlach op je gezicht!

Fotocredit: Pelargonium for Europe