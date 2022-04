Dit zijn de trends voor duurzaam reizen in 2022

Vandaag brengt Booking.com nieuw onderzoek uit met inzichten over duurzaam reizen die zijn verzameld onder meer dan 30.000 reizigers in 32 landen en gebieden. Hieruit blijkt dat de impact van reizen een hoge prioriteit kent: 41% van de Nederlandse reizigers geeft aan de komende 12 maanden duurzamer te willen reizen, dat is een stijging van 6% ten opzichte van wat de data van Booking.com in 2021 liet zien.

Op zoek naar duurzamere verblijven

De bewustwording en zichtbaarheid van duurzamere verblijven neemt toe: drie op de tien (29%) Nederlandse reizigers bevestigen dat ze het afgelopen jaar een duurzame accommodatie online hebben bekeken, waarbij 19% actief op zoek gaat naar informatie over de duurzaamheidsinspanningen van een accommodatie. Nog positiever is dat 30% van de Nederlandse reizigers zegt het afgelopen jaar ook daadwerkelijk in een duurzame accommodatie te hebben verbleven.

De redenen voor het boeken van een duurzamer verblijf lopen uiteen:

38% koos een duurzamer verblijf om de impact op het milieu te verminderen

22% wilde een meer lokaal relevante ervaring hebben

24% is van mening dat duurzame accommodaties beter zijn voor de lokale gemeenschap

Hoewel een meerderheid (54%) van plan is om ook dit jaar minstens één keer in een duurzame accommodatie te verblijven, gaf bijna een kwart (20%) aan niet op de hoogte te zijn van duurzame reisopties. Dit is 11% lager dan 2021, wat aangeeft dat het bewustzijn langzaam groeit. Opvallend is dat bijna driekwart (72%) van de Nederlandse reizigers aangeeft niet actief naar duurzaamheidsinspanningen te kijken, maar als er meer transparantie is dit wel mee te nemen in het besluit. Dit benadrukt het belang om duurzaamheidsinformatie begrijpelijk te maken voor een breder reizigers publiek.

Alternatieve bestemmingen en timing

Reizigers zijn zich meer bewust van de bestemming die ze boeken: iets minder dan een kwart van de Nederlanders (24%) geeft aan buiten het hoogseizoen te reizen en 19% kiest ervoor om naar een minder populaire reisbestemming te gaan om massatoerisme te ontwijken. Daarnaast gaf meer dan de helft (54%) van de Nederlandse reizigers aan om voor toekomstige reizen, populaire toeristische bestemmingen en attracties te vermijden om de impact van het bezoek te verminderen. Een vijfde (20%) is zelfs bereid om een alternatief voor hun gewenste bestemming te kiezen.

De keerzijde is dat 26% van de Nederlandse reizigers moeite heeft om aantrekkelijke bestemmingen te vinden die minder druk zijn en geeft zelfs aan geen duurzame reismogelijkheden te vinden in andere bestemmingen. Een mooie kans voor reisplatforms om samen te werken met accommodatieaanbieders op deze plekken om duurzamere keuzes onder de aandacht te brengen en alternatieve tijden en plaatsen aan te bieden.

Verbinding met cultuur en lokale gemeenschappen

Een duurzame levensfilosofie beïnvloed de besluitvorming rondom reizen, waarbij 33% van de reizigers zegt dat ze bestemmingen beter willen achterlaten dan toen ze aankwamen en meer dan de helft (54%) wil ervaringen opdoen die representatief zijn voor de lokale cultuur. Ondanks de drang om iets terug te willen doen en contact te maken tijdens het reizen, geeft 29% aan dat ze niet weten hoe of waar ze activiteiten of rondleidingen kunnen vinden die ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk een positieve impact hebben en iets teruggeven aan de lokale gemeenschap.

Omslagpunt voor vervoer

Nederlandse reizigers denken na over de reisafstand plus het vervoer naar en op locatie. Meer dan een kwart (28%) zegt dat ze ervoor kozen om naar een bestemming dichter bij huis te reizen om zo hun CO2-voetafdruk te verkleinen en één op de vijf (20%) gaf aan dat ze het openbaar vervoer en/of de mogelijkheden om een fiets te huren hebben onderzocht. 14% koos er voor om langere afstanden met de trein te reizen in plaats van met de auto en iets minder dan een kwart (23%) zegt zich te schamen om te vliegen vanwege de impact op het milieu. Als het gaat om het boeken van vervoer, zoekt 21% actief naar informatie over duurzaamheid. Hoewel twee derde van de reizigers (67%) aangeeft niet actief op zoek te zijn naar duurzamere vervoersopties, heeft dit toch een impact op het boekingsgedrag en de klanttevredenheid.