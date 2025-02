Dit zijn de tuintrends van 2025

Laatst geüpdatet op februari 3, 2025 by Redactie

Tuinbranche Nederland presenteert de drie tuintrends van 2025 waarbij klimaatbestendigheid de basis vormt. De trends Cosmic Future, Slow Life en Unique Utopia hebben een verschillende uitstraling. Planten, struiken en bomen zijn daarbij echter onmisbaar en sfeerbepalend. Een klimaatbestendige tuin kan anno 2025 zowel een wilde uitstraling als een strak ontwerp hebben.

Slow Life

De stijltrend ‘Slow Life’ kenmerkt zich door een sobere uitstraling, eenvoudige vormen en duurzame materialen. Het kleurenpalet bestaat uit bruin- en grijstinten waaraan zachte pastelkleuren als accenten worden toegevoegd. Voor een klimaatbestendige tuin betekent dit een eenvoudige en sobere indeling met veel planten. Je ziet veel natuurlijke materialen en zachte bloemkleuren die ton-sur-ton worden toegepast. Diverse elementen zorgen voor een kalmerend effect. Denk daarbij aan een vijver of een prieel waar je je heerlijk kunt terugtrekken om een boek te lezen, weg van alle telefoontjes en Whatsapp-berichten. Een vlonder is, met z’n openingen, ideaal om plasvorming bij flinke regenbuien tegen te gaan: het hemelwater zakt snel in de bodem, in tegenstelling tot bij een tuin vol tegels. In een klimaatbestendige tuin is er volop leven te ontdekken en door de rust die ‘Slow Life’ creëert, neem je de natuur nog meer waar. Van geurende bloemen, tjilpende vogels, fladderende vlinders tot zoemende bijen. Planten die goed passen bij deze trend zijn ridderspoor (Delphinium) en bosrank (Clematis).

Cosmic Future

In de tuin volgens de stijltrend ‘Cosmic Future’ zie je veel blauw- en paarstinten terug. Er wordt gespeeld met glans versus mat, bijvoorbeeld door toevoeging van een (mini)vijver. De waterspiegel weerkaatst het licht terwijl gazon en beplanting het absorberen. De gebruikte vormen zijn organisch, strak en soms zelfs een beetje futuristisch. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in een metallic plantenbak in de border. Materialen en meubels met een open structuur zorgen voor transparantie en geven de tuintrend een extra dimensie. De blauwe en paarse planten zoals lavendel (Lavendula), salie (Salvia) en ijzerhard (Verbena) geven de tuin in de schemering een ietwat mysterieuze en spannende sfeer. ‘Cosmic Future’ heeft een behaaglijke en frisse uitstraling, zowel letterlijk als figuurlijk. Groene hagen, struiken en bomen zorgen tijdens warme zomerdagen voor verkoeling. Het temperatuurverschil tussen een tuin vol tegels of een tuin vol planten is vaak zo’n 10 graden!

Unique Utopia

In de trend ‘Unique Utopia’ wordt gebruik gemaakt van felle kleuren. Bloeiende planten en tuinmeubels zorgen voor een exotisch sfeertje. Overal in de tuin bevinden zich kleine hoekjes en plekken om te relaxen. De tuintafel wordt omringd met haagplanten voor beschutting en fruitbomen mogen niet ontbreken. Niet alleen heerlijk om in de nazomer appels of peren te oogsten, maar in het voorjaar is het volop genieten van de bloesem. Tijdens zomerse dagen zorgen de bomen met hun schaduw tevens voor verkoeling. Het exotische sfeertje kan overigens ook prima gecreëerd worden met inheemse planten zoals duizendblad (Achillea) en gele kamille (Anthemis). In het tuincentrum vind je ze vaak op de afdeling ‘Wild & Inheems’. Deze planten zijn bijzonder waardevol voor bijen, vlinders en vogels. Een insectenhotel en nestkastje mogen in de klimaatbestendige tuin ook niet ontbreken.