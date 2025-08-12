Dit zijn de twintig kandidaten van ‘Expeditie Robinson’ 2025

Laatst geüpdatet op augustus 12, 2025 by Redactie

Dé ultieme survivalstrijd bestaat 25 jaar en barst bijna los! Vanaf zondag 31 augustus is ‘Expeditie Robinson’ terug bij RTL 4. Wederom reizen twintig avontuurlijke BN-ers af naar een verlaten archipel in de Zuid-Chinese Zee. Onder leiding van presentatoren Nicolette Kluijver en Edson da Graça worden zij gedurende vierendertig dagen getest op uithoudingsvermogen, survivalskills en strategisch spel. Strijdend tegen de elementen, de honger en elkaar gaan ze door tot alleen de sterkste overblijft. Deze ultieme afvalrace draait dit seizoen om kleur bekennen. Strategie. Want je weet bij ‘Expeditie Robinson’ tenslotte nooit wie je vriend is en wie je vijand. Dit zijn de twintig kandidaten!

Op alfabetische volgorde: Amijé Roos (Food influencer), Camiel Kesbeke (Augurkenprins), Churandy Martina (Olympisch Veteraan), Demi de Boer (Content Creator), Florentien van der Meulen (Nieuwslezer), Kevin Hassing (Acteur/Kinderboekenschrijver), Koen Pieter van Dijk (Mediapersoonlijkheid), Lies Zhara (Content creator/DJ), Linda Wagenmakers (Musicalzangeres), Marieke Westenenk (Actrice), Mátyás Bittenbinder (Bioloog), Nordin Besling (Radio DJ/Artiest), Robin Martens (Actrice), Roelof Hemmen (Presentator), Roos Dickmann (Actrice), Stefania Liberakakis (Zangeres), Tobias Camman (Programmamaker), Twan Kuyper (Acteur/Content Creator), Vincent Croiset (Acteur), Yesim Candan (Columnist/Radiomaker).

‘Expeditie Robinson’ wordt geproduceerd door SimpelZodiak, een label van Banijay Benelux, en start op zondag 31 augustus om 20.00 uur bij RTL 4. Bij Videoland zijn de afleveringen wekelijks op de dag na de reguliere uitzending te streamen.



© Jasper Suyk