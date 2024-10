Dit zijn de vijftien boeven die uit handen moeten blijven van StukTV

Laatst geüpdatet op oktober 8, 2024 by Redactie

De mannen van StukTV zijn gestart met hun spannendste avontuur tot nu toe. Vanochtend zijn vijftien boeven, waaronder Els & Mike, Tygo Gernandt, Sam & Rijk Hofman, Michella Kox en Bizzey & Jay-Jay Boske uit de gevangenis ontsnapt. Hun missie? Vijf dagen lang uit handen blijven van Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens. Zonder telefoon en geld moeten de boeven improviseren om hun vrijheid te behouden, terwijl Team Stuk in een spikplinternieuwe high-tech jachtbus achter hen aan zit. Heel Nederland kan de komende dagen live de tiplijn bellen als zij een boef in het bekende oranje gevangenispak zien lopen. Wie blijven uit handen van Team Stuk? Dat is vanaf zaterdag 19 oktober te zien ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ bij Videoland.

Ben jij klaar voor de jacht?

In ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ kunnen de boeven solo of in duo’s de uitdaging aangaan. De solo-boeven die proberen Team Stuk te slim af te zijn, zijn Michella Kox, Tygo Gernandt, Rhodé Kok, Thijs Zeeman en Dyantha Brooks. De duo’s die door Nederland vluchten, zijn Sam & Rijk Hofman, Stuntje & Donny Ronny, Els & Mike (uit ‘B&B Vol Liefde’), Bizzey & Jay-Jay Boske en Ouassima Tajmout & Morad El Ouakili.



Voor het eerst krijgen Giel, Thomas en Stefan hulp van het publiek, dat live informatie kan doorspelen om de jacht nog intenser te maken. Het belooft een zenuwslopend kat-en-muisspel te worden. “We zijn eindelijk begonnen!”, aldus een enthousiast Team Stuk. “Dit wordt onze heftigste jacht ooit. We verwachten een paar gestoorde dagen en hebben ieders hulp hard nodig. Dus een oproep: Help óns in deze jacht en niet de boeven! Zie je er één rondlopen? Bel ons dan NU meteen op 085-3332212 en hopelijk kunnen we met jouw hulp iemand in de boeien slaan!”

De spelregels

De boeven moeten zich tussen 10.00 en 19.00 uur verplaatsen en mogen maximaal 40 minuten per keer in een voertuig zitten. Die verplaatsing is hard nodig, want Team Stuk ontvangt elke 20 minuten hun GPS-locatie. Daarnaast kunnen Giel, Thomas en Stefan via de tiplijn de hulp van heel Nederland inschakelen. Maar onderschat de boeven niet! Ook zij kunnen hulp krijgen en hebben een krachtige troef: de “Offline Knop”, waarmee ze 1 tot 4 uur van de radar kunnen verdwijnen. In de eerste 48 uur van de jacht mogen de boeven één keer hun social media-kanalen inzetten om hun volgers op te roepen voor hulp. Wie na vijf dagen vol adrenaline, emoties en vermoeidheid nog vrij rondloopt, geeft Team Stuk het nakijken en wint de jacht.

Exclusieve samenwerking met Videoland

De lancering van ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ markeert de start van een exclusieve samenwerking tussen StukTV en Videoland. Giel, Thomas en Stefan gaan verschillende formats voor de streamer ontwikkelen.



‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ wordt geproduceerd door Signal.Stream, het productiehuis van Giel de Winter, in licentie vanuit Talpa Studios. De serie bestaat uit acht afleveringen en is vanaf zaterdag 19 oktober wekelijks te streamen bij Videoland, met op de eerste dag twee afleveringen.



© Jasper Suyk