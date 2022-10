Dit zijn de Viral TikTok Beauty trends

Trinny en Chief Innovation Officer Claire duiken diep in de meest opvallende en beste huidverzorgingstrends op TikTok. Van aardappelen voor het verhelpen van acne tot sluggen met vaseline, samen zoeken ze uit of er enige waarheid zit achter deze trends…

Trend #1: Siliconenpleisters gebruiken voor fijne lijntjes

Siliconenpleisters worden al jaren gebruikt om littekens te vervagen. Ze werken op littekens door een extra barrière op de huid te vormen en vocht vast te houden, waardoor een ideale omgeving voor genezing ontstaat. Siliconenpleisters oefenen ook zachte druk uit, wat kan helpen om verhoogde littekens te egaliseren. Deze voordelen zijn ook van toepassing op fijne lijntjes voor het opvullen en gladstrijken van de huid. Als er een evenement op komst is waarvoor je er bijzonder fris en uitgerust uit wilt zien, ga je gang. Maar denk eraan dat het een beetje is als het dragen van shapewear. Deze pleisters maken je huid glad terwijl je ze draagt en kort daarna, maar ze maken geen verschil op lange termijn.

Trend #2: Aardappelschijfjes tegen acne

Aardappelen bevatten vitamine C (wat in huidverzorging wordt gebruikt om donkere vlekken te voorkomen) en een enzym genaamd catecholase (dat kan helpen om zachtjes te exfoliëren). Ondanks dat is het altijd beter om deze ingrediënten te gebruiken in huidverzorgingsproducten die speciaal daarvoor zijn samengesteld. Hoewel aardappelen een positief effect kunnen hebben op puistjes, zijn ze geen langetermijnoplossing, en de resultaten zijn niet te vergelijken met een goede huidverzorgingsroutine.

Trend #3: Slugging

Bij slugging gebruik je een petroleumproduct (zoals vaseline) als laatste stap in je nachtelijke huidverzorgingsroutine om je producten te helpen absorberen. Vaseline is wat huidverzorgingsdeskundigen een occlusief noemen, wat betekent dat het geen vocht aan de huid toevoegt, maar het wel insluit. Een droge of zeer droge huid heeft baat bij deze extra laag, omdat die extra hulp nodig heeft om het vocht in de huid te herstellen en vast te houden. Maar vergeet niet dat het alleen werkt als je er een laagje vochtinbrengende ingrediënten/producten onder hebt gelegd. Als je een vette huid hebt, is slugging niets voor jou. Hoe meer occlusie je aanbrengt, hoe groter de kans dat je poriën verstopt raken. Richt je in plaats daarvan op producten en ingrediënten die helpen de olie in balans te brengen en de huid te ontstoppen.

Trend #4: Skin icing

Skin icing is een oude beautytrend onder een nieuwe naam. In plaats van gewoon ijsblokjes over de huid te wrijven, je gezicht in koud water te dompelen of theelepeltjes in de vriezer te bewaren, is het nu geavanceerder geworden met hulpmiddelen zoals gezichtsglobes. Ijs vermindert wallen, vermindert roodheid en verkleint de zichtbaarheid van poriën. Dus als je wakker wordt met gezwollen ogen of een rode teint, kan ijs de oplossing zijn. Het effect is echter tijdelijk, en zodra je het ijs wegneemt van de huid zullen de roodheid en de huidverslapping net zo snel weer terugkeren.

Trend #5: Moisture sandwiching

Bij moisture sandwiching breng je hydraterende producten aan op een vochtige huid om het vocht echt vast te houden. Het is belangrijk lichtere producten vóór zwaardere producten aan te brengen om een optimaal resultaat te creëren. Begin met een vochtige huid, breng een hyaluronzuurserum aan en werk af met een moisturizer. Het idee is dat deze reeks stappen echt helpt om het vocht in de huid vast te houden, waardoor je een gladde, stevige en gehydrateerde teint krijgt. Als je bijvoorbeeld eerst je moisturizer aanbrengt, kan je hyaluronzuurserum (dat lichter van textuur is) de huid niet bereiken. Hyaluronzuur werkt ook het best als er water beschikbaar is om in de huid te trekken. Als er geen water voorhanden is, steelt het dit vocht uit de diepere lagen van je huid. Met als gevolg dat de huid uitdroogt en precies het tegenovergestelde doet van wat je had gehoopt.