Dit zijn de voordelen van een kas in de tuin

Ben jij al eens eerder bezig geweest met het zelf kweken van je groenten en fruit? Als je dit leuk vond om te doen en hier graag meer uit wilt halen, kun je erover na denken om een tuinkas in de tuin te plaatsen. Maar voordat je dit doet, is het natuurlijk goed om te weten wat de voordelen hier dan eigenlijk van zijn. Wij helpen je op weg en zetten de grootste voordelen op een rijtje.

Verse groenten en fruit

Het grootste voordeel van een kas in de tuin is dat je hierdoor kunt genieten van verse groenten en fruit. Verse producten zijn natuurlijk hartstikke goed van smaak. Bovendien is het zo dat wanneer je jouw groenten en fruit zelf kweekt, deze vrij zijn van bestrijdingsmiddelen en pesticiden. Dit is niet alleen gezonder, maar ook beter voor het milieu. Daarnaast is de kans groter dat je gezonder gaat eten als je aan de slag gaat met het kweken van groenten en fruit. Omdat je er zo bij kunt, zal je het ook sneller gaan eten. En hiermee zorg jij er dus voor dat je goede voedingsstoffen binnen krijgt.

Je kunt het kweekseizoen verlengen

Een van de grootste voordelen van kweekkassen is het feit dat je hiermee het kweekseizoen kunt verlengen. Met behulp van een kweekkas kun je het hele jaar door je eigen groenten en fruit kweken. Als je het in je eigen tuin doet, ben je toch meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer je dus niet voor een tijdje wilt stoppen met het kweken van je eigen groenten en fruit maar gewoon door wilt blijven gaan, kan een kweekkas een goede optie zijn. Deze kas kan er namelijk voor zorgen dat jij het hele jaar lang van je verse producten kunt genieten.

Je hebt zelf de controle

Wat ook een groot voordeel is aan het hebben van een kas in de tuin, is dat je zelf de controle hebt. Je bent dus niet afhankelijk van het aantal lichturen, het vocht in de lucht of de temperatuur. Bij een kas in de tuin kun je dit allemaal zelf regelen, wat mooi meegenomen is. Je hebt dus echt zelf de controle, wat meer zekerheid biedt.

Het beschermt je gewassen

Een andere reden om voor een kas in de tuin te kiezen, is omdat je hiermee jouw gewassen beter beschermt. Als je groenten en fruit in je eigen tuin kweekt, kan het zo zijn dat je te maken krijgt met vervelende weersomstandigheden of insecten. Dit kan het kweekproces moeilijker maken, wat natuurlijk niet fijn is. Met een kas in de tuin heb je hier geen last meer van en zorg je ervoor dat jouw gewassen goed beschermd worden en optimaal gekweekt kunnen worden.

Als je al eerder eigen groenten en fruit hebt gekweekt en dit jou goed is bevallen, kan het zeker goed zijn om een kas in de tuin te overwegen. Het heeft namelijk meerdere voordelen waar je veel profijt van kunt hebben.