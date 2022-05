Dit zijn de voordelen van retinol in je skincare routine

Als je jezelf veel bezighoudt met skincare, heb je er ongetwijfeld wel eens van gehoord: retinol. Als je er nog maar weinig over weet, is het wellicht handig om meer over wat is retinol te weten te komen. Retinol, ook wel vitamine A, heeft namelijk meerdere voordelen voor jouw skincare routine. Wat de voordelen hiervan zijn? Wij zetten er hieronder een aantal voor je op een rijtje, dus lees snel verder als je hier benieuwd naar bent!

Het heeft een verjongende werking

Een van de grootste voordelen van retinol in je skincare routine, is dat het een verjongende werking heeft. Het is dus een goed middel dat erbij kan helpen om huidveroudering tegen te gaan. Dit is mogelijk omdat retinol een antioxidant is. Het helpt je erbij om je huid er jonger uit te laten zien en om rimpels minder snel zichtbaar te laten worden. Bovendien kunnen bestaande rimpels minder diep worden, wat natuurlijk een mooie bijkomstigheid is. De verjongende werking van dit ingrediënt is dus een voordeel waar je veel aan kunt hebben, zeker als je al tekenen van huidveroudering hebt gemerkt. Je kunt hiermee huidveroudering namelijk goed tegengaan. Een ingrediënt dat een vergelijkbare werking heeft als retinol, is serum bakuchiol. Als je graag een plantaardig ingrediënt wilt gebruiken, wat retinol niet is, dan is bakuchiol een prima alternatief.

Het kan puisten verminderen

Heb je vaak last van puistjes? Dat is natuurlijk hartstikke vervelend en je wilt hier vast snel vanaf komen. Het vaak hebben van puistjes kan leiden tot een onzekerheid en dit is niet fijn. Als je jouw huid wilt laten stralen en puistjes wilt verminderen, kan retinol een goede oplossing zijn. Dit ingrediënt is in staat om puisten te verminderen. Dit komt omdat het middel dode huidcellen verwijderd en het de groei van nieuwe huidcellen stimuleert. De poriën worden op deze manier minder zichtbaar, waardoor je puisten dus kunnen verdwijnen of verminderen.

Eczeem verminderen

Een ander veel voorkomend huidprobleem is uiteraard eczeem. Als je hier mee te maken hebt, weet je vast als geen ander hoe vervelend dit kan zijn. Als je hier regelmatig last van hebt, kan het een aanrader zijn om retinol op te nemen in jouw skincare routine. Het middel kan jou er namelijk bij helpen om het eczeem te verminderen. Als je jouw eczeem graag minder erg wilt maken, kan het zeker een aanrader zijn om een product met retinol aan te schaffen.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zitten er dus meerdere voordelen aan retinol in je skincare routine. Als jij jezelf veel bezighoudt met het verzorgen van de huid, is dit dus zeker iets wat je in gedachten kunt houden. Er zijn inmiddels al veel producten met retinol op de markt, waardoor je hier genoeg keuze in hebt. Als je hier dus nog niet over beschikt, is het absoluut iets om over na te denken. Je kunt hier veel profijt van hebben en streven naar een optimale verzorging van de huid!