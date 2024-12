Dit zijn de winnaars van Dutch Reality Awards 2024

Laatst geüpdatet op december 17, 2024 by Redactie

Maandag 16 december stroomde Mondi in The College Hotel in Amsterdam vol met realitysterren voor de uitreiking van de Dutch Reality Awards 2024. De publieksprijs voor realityprogramma’s en realitysterren werd in aanwezigheid van realitysterren, televisieproducenten, influencers en pers in 5 categorieën feestelijk uitgereikt.

De winnaars van een Dutch Reality Award 2024 zijn:

Over mijn lijk – Beste Reality Programma

Harrie Snijders – Reality King

Michella Kox – Reality Queen

Els van Roode – Reality Hoogtepunt

Corrina Kouwen – Reality Doorbraak

De presentatie was in handen van comedian & typetjeskoningin Iris Rulkens, die wordt geroemd om haar hilarische imitaties van realitysterren.



De Dutch Reality Awards erkennen de populariteit van realityprogramma’s en realitysterren en zetten de hoofdrolspelers één keer per jaar in de spotlight. Nederlandse realityprogramma’s die tussen 1 november 2023 en 1 november 2024 op televisie en via streamingsdiensten te zien zijn geweest, maken kans op een award.