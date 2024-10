Dit zijn de zeven mooiste viewpoins van Madeira

Laatst geüpdatet op oktober 16, 2024 by Redactie

Het eiland Madeira staat bekend om ruige kust dat wordt gevormd door steile rotswanden en het binnenland dat bestaat uit hoge pieken. Doordat het eiland zo bergachtig is, vind je hier veel spectaculaire vergezichten en viewpoints. Ieder stuk van het eiland heeft weer een unieke ‘point of view’, en zo is het noorden weer compleet anders dan het zuiden. Dit zijn de zeven mooiste viewpoints van Madeira.

Cabo Girao

Deze klif in het zuiden van het eiland is misschien wel de bekendste van Madeira. Met zijn 580 meter hoog is dit de op een na hoogste klif van Europa. Je kunt hier een Skywalk doen, al wandelend over een glazen brug, waarbij je de Atlantische Oceaan tegen de steile rotswanden ziet opspatten. Als je sportief bent aangelegd, kun je naar Cabo Girao wandelen. Via de Levada do Norte wandel je zo’n 1,6 kilometer naar boven door groene velden en plantages. Daredevils kunnen al paraglidend weer naar beneden vliegen.

Pico do Arieiro

Hoog boven de wolken vind je Pico do Arieiro. Op de 1.818 meter hoge piek kun je de mooiste zonsopgang van het eiland zien. Omdat deze plek helaas geen geheim meer is, kan het vanaf ‘s ochtends vroeg al druk zijn. Wat wel nog vrij onontdekt is, is de PR1 wandeling die vanaf hier begint en naar de hoogste piek van het eiland, Pico Ruivo, loopt. Je kunt je auto makkelijk parkeren bij viewpoint Miradouro Juncal en daar de zonsopkomst zien, óf een half uurtje doorlopen naar het minder bekende Miradouro Do Ninho da Manta wat op de PR1 wandeling ligt.

Vereda do Balcões

Als je omringd wilt worden door een oase aan groene bergtoppen is viewpoint Vereda do Balcões een aanrader. Via een korte wandeling van zo’n 15 minuten en een kleine klim, kom je bij dit panoramische uitzichtpunt. De wandeling neemt je mee door de bossen van Madeira met een uitzicht over de twee hoogste pieken van het eiland: Pico Ruivo (1.861 m) en Pico Arieiro (1.818 meter). Dit uitzichtpunt is ook de plek om te vogelspotten en sommige vogels zijn al zo gewend aan mensen dat ze met gemak uit je hand eten.

Miradouro Ponta do Rosto

Nog een goede spot om de zonsopgang te bekijken, maar die totaal anders is dan alle andere viewpoints, is Miradouro Ponta do Rosto. Je vindt dit uitzichtpunt in het oosten van het eiland en dat is ook gelijk de reden waarom deze plek zo uniek is. Dit stuk van het eiland is ruig, met steile grijze kliffen en kraakhelder blauw water. Dat is heel anders dan het overwegend groene eiland. Hier zie je de zon in de zee opkomen, wat erg magisch is. Je kunt direct bij het viewpoint parkeren en net om de hoek vind je ook de PR8 Ponta de São Lourenço hike, een makkelijke wandeling door een vulkanisch maanlandschap.

Miradouro das Cabanas

In het noordoosten van het eiland vind je Miradouro das Cabanas, een van de meest idyllische viewpoints. Vanaf hier heb je een panoramisch uitzicht over het kleine dorp Arco de São Jorge wat omgeven wordt door wijngaarden, een helblauwe zee en de bergen. Op een heldere dag of met hele goede ogen, kun je zelfs het buureiland Porto Santo zien. Als je hier dan toch bent, maak dan ook zeker een stop in het nabijgelegen Santana. Dit dorp ligt op een 300 meter hoge rots boven zee en is bekend om haar traditionele huisjes. Deze ‘palheiros’ zijn kleine, felgekleurde houten huisjes die zo uit een sprookjespark lijken te komen.

Miradouro Ponta do Pargo

Nog zo’n unieke spot vind je in het meest zuidelijke puntje van het eiland: Miradouro Ponta do Pargo. Dit is een uitkijkpunt met een historische vuurtoren en een oneindig uitzicht over de Atlantische Oceaan en de ruige kliffen van Madeira. Wist je dat er vanaf hier niets anders meer tussen jou en Amerika ligt? Met zonsondergang is deze plek nog spectaculairder. Je vindt hier ook een klein museum waar je meer kunt leren over de historie van de vuurtoren. Ook is het makkelijk parkeren bij deze spot.

Miradouro do Véu da Noiva

Ooit een metershoge waterval recht in zee zien storten? Bij viewpoint Miradouro do Véu da Noiva in het noorden van het eiland kun je dit natuurspektakel zien. Omgeven door groene bergen en de zee, lijkt het net een schilderij. In het Portugees wordt deze 100 meter hoge waterval vernoemd naar een bruidssluier, en daar lijkt het witte, kolkende water ook wel een beetje op. Je vindt deze viewpoint op een klif en parkeren is erg makkelijk.



Kijk voor meer informatie op: www.visitmadeira.com

©Ricardo Faria Paulino