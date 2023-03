Dit zijn single vrouwen van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’

Laatst geüpdatet op maart 23, 2023 by Redactie

Bouwen de singles een connectie op in de paradijselijke omgeving van Mexico? Of zijn de koppels toch voor elkaar bestemd? Maar hier alvast kennis met de tien single vrouwen van het gloednieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’!

Noortje

De 21-jarige Noortje is toe aan een serieuze connectie met iemand. Ze weet goed wat ze wil en dit verwacht ze ook van haar toekomstige man. Ze is op zoek naar een stoer, oprecht en enthousiast iemand die sterk in zijn schoenen staat.

Gwen

De 20-jarige Gwen hoopt tijdens dit avontuur liefde te kunnen vinden. Ze is op zoek naar iemand met humor en wil graag een juiste balans tussen samen zijn en elkaar vrijlaten. Humor en vertrouwen vindt ze een echte must in een relatie.

Samirah

De 24-jarige Samirah is klaar voor een nieuwe man in haar leven. Ze valt op een sportieve man die positief in het leven staat. Samirah is een echte praatjesmaker en kan met haar empathie voor mensen altijd goed advies geven.

Melanie

De 26-jarige Melanie is gek op sporten en heeft een actief bestaan. Ze is helemaal klaar voor een man in haar leven en valt op een ambitieuze, zelfverzekerde man met humor. Ze gaat graag los op feestjes, maar heeft ook een serieuze kant.

Isabelle

De 22-jarige Isabelle beschrijft zichzelf als een trouwe knuffelbeer en ziet over een aantal jaar een eigen familie voor zich. Ze is op zoek naar lieve man waar ze op kan bouwen. Ook vindt ze het belangrijk dat haar toekomstige vriend haar zo nu en dan tegengas kan geven.

Olivia

De 25-jarige Olivia staat open voor een connectie. Ze houdt van feestjes en gaat graag naar festivals. Met haar vlotte babbel sluit ze makkelijk vriendschappen. Ze valt op eerlijke, spontane mannen met humor en houdt van gespierde mannen die langer zijn dan zij.

Lisa

De 21-jarige Lisa staat positief in het leven en is vaak in de sportschool te vinden. Ze zoekt een sportieve man die ondernemend en dominant is en het liefst iets ouder is dan zijzelf. De ware is ze nog niet tegengekomen, daar hoopt ze hier verandering in te brengen.

Marisol

De 25-jarige Marisol is een relatiemens en is na 1,5 jaar vrijgezel te zijn geweest weer klaar voor de liefde. Ze valt op een verzorgde, spontane man met een sociaal karakter. Ze is een echte knuffelbeer met een pittig randje en hoopt dit ook bij haar partner te vinden.



Temptation Island: Love or Leave

30 maart 2023 00:00 uur



Beeld: Tom Cornelissen