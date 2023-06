Dit zou het geheim kunnen zijn voor een echte connectie tijdens de eerste date

Laatst geüpdatet op juni 27, 2023 by Redactie

Het swipen op de datingapp heeft zijn vruchten afgeworpen en je bent op de eerste date met jouw match. Er is weinig zo spannend als de ontdekkingsfase van een bloeiende romance. Je zoekt verbinding en hoopt nader tot elkaar te komen. Onderzoek toont aan dat menselijke aanraking bij kan dragen aan een sterkere band, met name in het begin stadium waarin men elkaar beter leert kennen. Hierop bedacht datingapp Fruitz een handig ezelsbruggetje voor een sterkere connectie: de 3-3-3 aanpak. Oftewel, 3 subtiele contactmomenten van 3 seconden tijdens de eerste 3 dates.

De 3-3-3 aanpak is een handig ezelsbruggetje waar je naar terug wil grijpen tijdens het daten. Het staat voor 3 subtiele contactmomenten die 3 seconden duren, tijdens de eerste 3 dates. Denk bij deze contactmomenten aan een hand op de ander zijn rug leggen, een liefkozende aai, of iemand’s hand vastpakken. Er draait om drie belangrijke elementen: de kunst van herhaling, een gezonde dosis spanning, en fysiek contact. Door drie seconden contact te maken stimuleer je de afgifte van het liefdeshormoon voor jezelf en jouw date. Herhaaldelijke aanraking heeft ook langetermijneffecten, omdat dit het cortisolgehalte verbetert.



Op basis van de resultaten van meerdere onderzoeken introduceert Fruitz nu de 3-3-3 aanpak om daters te helpen een nog sterkere connectie op te bouwen tijdens het daten.

In de naam van de wetenschap

Er zit een echte theorie achter de aanpak: uit onderzoek blijkt dat menselijke aanraking ervoor zorgt dat er oxytocine vrijkomt, ook wel het liefdeshormoon genoemd. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in het opbouwen van een connectie die mensen met elkaar hebben, of die nu romantisch of platonisch is. Het versterkt de onderlinge verbinding en geeft gevoelens van plezier en geluk, met de romantische bijnaam als gevolg. Het klinkt misschien erg ingewikkeld, maar eigenlijk is het vrij simpel: herhaaldelijke aanrakingen zorgen voor een betere band.



Het zou ook zelfs ontspannend kunnen werken; uit een ander onderzoek blijkt namelijk dat het herhaaldelijk vrijkomen van oxytocine een stressverlagend effect heeft. Dat kan best handig zijn als je zenuwachtig bent tijdens die eerste date! Het is bij de 3-3-3 aanpak wel belangrijk om in de gaten te houden hoe jouw date op jouw aanraking reageert. Hou altijd in gedachten te houden dat sommigen zich hierbij oncomfortabel voelen, hoe subtiel of klein de aanraking ook is.

Vrij om jezelf te kunnen zijn

Ervoor zorgen dat twee mensen op één lijn zitten en dezelfde connectie nastreven, is een van de bouwstenen van Fruitz. Bij het aanmaken van een profiel moeten gebruikers namelijk aangeven naar het soort relatie zij zoeken door te kiezen voor één van de vier fruit emoticons (perzik, watermeloen, druif of kers). Dit creëert een veilige plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, en dezelfde verwachting delen over de uitkomst van de date. Met de introductie van de 3-3-3 aanpak wil Fruitz nog een stapje verder gaan om daters te laten zien hoe simpel het kan zijn om een betekenisvolle band te creëren.



Het enige wat je nu nog rest, is het vinden van die leuke eerste date. Happy matching!