Djedda: van citytrip tot woestijnsafari

De winter is voorbij en het nieuwe Formule 1 seizoen is losgebarsten. De tweede race van dit jaar vindt plaats in Djedda. Een mondaine metropool met oude ziel, gelegen aan de Rode Zee. De stad heeft zoveel meer te bieden dan het Formule 1 spektakel. Daarom nemen we je in deze update mee naar de mooiste plekken in en rond Djedda. Plus, leuk nieuws over treinreizen in Saoedi-Arabië. En kom je naar de ITB in Berlijn? Zoek dan de Saoedi-Arabië stand op.

Sportspektakel Formule 1

Van 7 tot 9 maart staan Djedda, en de rest van het Koninkrijk, in het teken van de Formule 1. En daar zijn ze maar wat trots op. Als één van de nieuwste racecircuits, sinds de inaugurele Grand Prix werd gereden in 2021, is Djedda niet meer weg te denken van de F1-kalender. De race over 50 rondes wordt zaterdag verreden, omdat na zondag de belangrijkste maand van de Islamitische kalender begint: Ramadan. Naast het sportspektakel en muziekoptredens van o.a. Alicia Keys en Martin Garrix, kunnen toeschouwers genieten van lichtshows en vuurwerk tegen een achtergrond van de donkere mysterieuze Rode Zee, waar het stratencircuit langs loopt. Sergio Perez ging er verleden jaar met de overwinning vandoor. Zou zijn Nederlandse teamgenoot Max nu de bokaal in ontvangst mogen nemen?

A man and a little girl riding a two man surry bicycle on the street of the Jeddah Corniche

Djedda Corniche

Wie in Djedda is voor een citytrip of tijdens een rondreis door Saoedi-Arabië kan aan de Corniche heerlijk ontspannen. De met palmbomen en fonteinen omlijnde boulevard loopt ruim 4 kilometer langs de Rode Zee en kent prachtige uitzichtpunten. Er zijn witte zandstranden om te zwemmen, tal van watersportactiviteiten, speeltuinen, hotels, restaurants en winkels. Maar de absolute blikvanger is de King Fahd Fountain. Deze fontein spuit zilt zeewater 260 meter de lucht in en is daarmee de hoogste ter wereld. Een spectaculair gezicht, dat vanaf vele kanten van de stad te zien is en je daarom niet kan missen.

King Fahd’s Fountain is the tallest fountain of it’s kind in the world, located in Jeddah it is also known as the Jeddah fountain

Hoog, hoger, hoogst

Hoog, daar houden ze in Djedda wel van. Iconisch en hoger dan ooit, dat moet de Tower of Jeddah dan ook worden. De hoogste toren op aarde gaat ruim een kilometer de lucht in. En daarmee zal het de Burj al Khalifa in Dubai voorbijstreven. De wolkenkrabber is ontworpen door de Amerikaanse architect Adrian Smith, die overigens ook toezag op de ontwikkeling van de Burj. De bouw heeft enige tijd stilgelegen, maar is nu weer in volle gang. Uiteindelijk biedt het bouwwerk ruimte aan appartementen, hotels, winkels en op 682 meter het hoogste observatiedek ter wereld. Nog even geduld. Over een aantal jaar is de toren klaar en ligt Saoedi-Arabië letterlijk aan je voeten.

Al-Balad, het pastelkleurige historische centrum

Wat een bezoek aan Djedda zo speciaal maakt is de combinatie van mondain en modern aan de ene kant en historisch aan de andere. Ze gaan hand in hand. Al-Balad is het historische centrum uit de zevende eeuw met ruim 650 pastel getinte gebouwen die rijk gedecoreerd zijn met uitgesneden houtwerk. Je kunt hier in een authentieke Arabische sfeer ronddwalen door smalle straatjes, langs goud- en zilversmeden, markten, zoals de Souq Al-Badw, en verschillende moskeeën. Ook de Shafi’i Moskee, één van de oudste moskeeën van Djedda, daterend uit de 13e eeuw, is hier te vinden. Geen wonder dat Al-Balad inmiddels op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. En wil je meer weten over de geschiedenis, bezoek dan vooral het (openlucht) museum Tayebat.

Toegangspoort tot Mekka

Mekka, ook wel bekend als Mecca of Makkah, is de heilige stad van de bijna 2 miljard moslims in de wereld. Hier is profeet Mohammed geboren. Elk jaar trekken miljoenen moslims ernaartoe op grote of kleine bedevaart, de Hadj of Umrah. Een speciale gebeurtenis die elke moslim zeker eens in zijn of haar leven probeert te maken. Djedda ligt maar 70 kilometer van Mekka vandaan en kent een grote internationale luchthaven. Het wordt daarom ook wel de toegangspoort tot Mekka genoemd. Mekka zelf is vooralsnog alleen voor moslims toegankelijk.

Dream of the desert

Wie van luxueuze, once-in-a-life-time, treinreizen houdt, hopt straks aan boord van de Dream of the Desert. Deze nieuwe treinreis zal starten in hoofdstad Riyad en rijden naar de grens met Jordanië in het noordwesten. Een rit van een kleine 1300 kilometer, dwars door de betoverende woestijn, langs archeologische hoogstandjes en bijzondere natuurreservaten. De Orient Expres, maar dan in het Midden-Oosten. Dit klinkt als een droom, toch?

Woestijnsafari

Havenstad Djedda ligt aan het prachtige blauwe water van de Rode Zee. Maar op steenworp afstand vind je het andere uiterste, de ondoorgrondelijke, dorre woestijn. En wie denkt dat een woestijnlandschap alleen uit zand bestaat heeft het mis. Duinen, rotsen, vulkaankraters en diepe kloven, je vindt het er allemaal. Boek daarom ook zeker een woestijnsafari of ga een nachtje kamperen als je in de buurt bent. Slapen onder een pikzwarte hemel, slechts verlicht door sterren, zal je niet snel vergeten. Houd je meer van avontuur? Ga dan dunebashen met een quad of jeep. Moet je daarna wel even het zand uit je haren wassen.

Saoedi-Arabië op ITB

Saoedi-Arabië is deze week prominent aanwezig op de grootste reisbeurs ter wereld, de ITB in Berlijn. Er is veel om te vieren! Het land is helemaal hersteld van de pandemie en kreeg in 2023 27.4 miljoen internationale bezoeken. Een record, en een groei van 11 miljoen in vergelijking met 2022. Kom vooral een kijkje nemen! Je vindt Saoedi-Arabië in Hal 4, 2B – Stand 202.



