Documentaire ‘Jehovah – Van God Los’: indringende inkijk achter de deur van een gesloten gemeenschap

Stap de gesloten wereld van de Jehovah’s Getuigen binnen in de nieuwe Videoland Original documentaire ‘Jehovah – Van God Los’. Ze geloven dat het einde der tijden nabij is: alleen door absolute toewijding aan de organisatie, hopen zij Armageddon te overleven. Van deur tot deur proberen ze zieltjes te redden. Maar als achter de schermen dingen misgaan, sluiten de deuren. Misstanden, geweld, misbruik: het moet vooral intern blijven. En wie tegen de organisatie ingaat, wordt uitgesloten en kan iedereen verliezen. Een groep ex-Jehovah’s Getuigen stapt nu naar voren om hun verhaal te vertellen. ‘Jehovah – Van God Los’ is vanaf woensdag 13 maart te streamen bij Videoland.



Een blik achter de gesloten deuren

Indringende interviews met de ex-Jehovah’s Getuigen, exclusieve persoonlijke audio-opnames en videobeelden brengen de kijker achter de deuren van de gesloten gemeenschap. Misstanden verdwijnen in de doofpot en blijven onbestraft, terwijl de trauma’s van uitsluiting, (kinder)misbruik, mishandeling en beïnvloeding diep zitten. Jehovah’s Getuigen maken gebruik van een eigen rechtssysteem. Slachtoffers van seksueel misbruik zeggen dat hen werd afgeraden om naar de politie te stappen. Bij een onderzoek in opdracht van het Ministerie naar de Jehovah’s Getuigen komen honderden meldingen binnen van seksueel misbruik. Maar de organisatie ontkent de omvang van het probleem en slaat terug via rechtszaken.



Experts komen aan het woord over de psychologische effecten van uitsluiting en misbruik. Ze bespreken ook de universele methodes van ‘grooming’ en beïnvloeding die door iedere gesloten gemeenschap zoals de Jehovah’s Getuigen lijken te worden ingezet om hun leden dieper in hun web te trekken.



Wie zich niet aan de regels houdt of zelf uit het geloof wil stappen is onder invloed van Satan en wordt verstoten uit de gemeenschap. Vaak betekent dit dat de uitgeslotene al zijn familie en vrienden verliest. In sommige gevallen leidt het tot zware depressies en suïcidaliteit. Ondanks de pijn van uitsluiting, laten de ex-Jehovah’s Getuigen zich niet langer de mond snoeren en komen ze in actie.

