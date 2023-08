Documentaire ‘KANE- A Story Recorded’

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2023 by Redactie

Aan de hand van nooit eerder vrijgegeven privé-opnames wordt in de nieuwe Videoland Original ‘KANE – A Story Recorded’ het verhaal verteld van één van Nederlands grootste muziekbands aller tijden: KANE. De ruim 100 uur aan privé-opnames van oprichters Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen vormen het centrale hart van deze vierdelige documentaireserie gemaakt in Kane-stijl: rauw, eerlijk en intens. Een jongensdroom waar geen einde aan lijkt te komen. Een verhaal over wilskracht, ongelimiteerd succes, heilig vuur, intens verdriet, vriendschap, ambacht, onophoudelijke media-aandacht en chemie. ‘KANE – A Story Recorded’ is vanaf maandag 25 september te streamen bij Videoland.

De serie toont de rise to fame van KANE die van de oprichters nationale poplegendes maakte. Een avontuur dat op een haar na tot internationaal succes leidde, ontelbare awards in binnen- en buitenland opleverde en in 2014 na vijftien jaar zeer abrupt eindigde.



In ‘KANE – A Story Recorded’ geven Dinand en Dennis voor het eerst tekst en uitleg over het waarom achter het stoppen, iets wat tot de dag van vandaag een groot vraagteken is gebleven voor hun fans. Ook blikken betrokkenen en hoofdrolspelers uit die tijd terug, waaronder voormalig manager Edwin Jansen, oud-bandleden zoals Cyril Directie en Martijn Bosman, oud-TMF DJ’s Isabel Brinkman, Bridget Maasland, Daphne Bunskoek, radio DJ’s Rob Stenders, Eric Corton en Giel Beelen, internationale topproducer Tim Palmer, platenbazen Tony Berk en Sara Silver en ook de vrouw van Dinand, Lucy Woesthoff komt uitvoerig aan het woord.

Dinand Woesthoff (mede-oprichter en voormalig zanger Kane):

“Deze vierdelige documentaireserie is een bijzondere manier om met trots en verbazing achterom te kijken naar een soms bijna ongelooflijk avontuur vol passie, vuur, ups en downs. Een rollercoaster ride onderweg naar dromen en zoveel meer. Een verhaal dat nu voor het eerst van binnenuit verteld wordt.”

Dennis van Leeuwen (mede-oprichter en voormalig gitarist Kane):

“Meer dan 25 jaar geleden startte het Kane avontuur. Ik weet niet meer exact wát ons dreef maar we besloten vanaf dag één echt alles te filmen onder het mom van: ‘leuk voor later’. En later is nu. Ik ben echt heel trots dat we ons verhaal, zeg maar gerust videodagboek, kunnen delen met onze fans en Videoland kijkers.”



‘KANE – A Story Recorded’ is geproduceerd door FORESEE en is vanaf maandag 25 september te streamen bij Videoland.