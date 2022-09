De jonge Laurent, met een IQ hoger dan 145, mag zich sinds deze maand officieel ‘Master of Science’ noemen. Laurent rondde drie keer sneller zijn Master in de kwantum-fysica af aan de Universiteit van Antwerpen, en ook nog eens summa cum laude. Hij is daarmee één van de slimste kinderen ter wereld.



Laurent heeft een ambitieus doel voor ogen: Het bereiken van onsterfelijkheid door het ontwikkelen van artificiële organen. “Als het me lukt, gaan we niet meer dood” , zegt hij. “Wat Laurent kan, is uniek, ongezien”, zegt moeder Lydia.

“Ik denk dat Laurent heel belangrijk gaat worden voor de mensheid, zegt Alexander Simons, de trotse vader van de Nederlands-Belgische Laurent (12 jaar) in de nieuwe Videoland documentaire ‘Laurent, het wonderkind’. In deze docu geven de hoogbegaafde Laurent en zijn ouders een exclusieve inkijk in hun bijzondere leven.



In de nieuwe Videoland documentaire vertelt Laurent openhartig over zijn leven, zijn studie en zijn toekomstplannen. Omdat zijn ouders druk waren met hun drie florerende tandartspraktijken, hebben ze er voor gekozen om een deel van de opvoeding van Laurent samen te doen met zijn opa en oma (de ouders van vader Alexander). Die ontdekten dat hun kleinkind bijzondere gaven had. Sinds Laurent is gaan studeren zijn Alexandra en Lydia hun zoon gaan begeleiden en zijn carrière gaan managen omdat hun wonderkind vanuit de hele wereld op veel belangstelling kan rekenen.



In de documentaire laten deskundigen als hoogbegaafdheids-expert Tessa Kieboom, neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en HLN journalist Sven Spoormakers hun licht schijnen over de ontwikkeling van Laurent. Kan hij ‘gewoon’ kind zijn en wil hij dat ook? Is hij behalve bijzonder slim, ook goed in bijvoorbeeld sport en hoe is het gesteld met zijn sociale vaardigheden? Al deze vragen en nog veel meer komen aan bod in deze nieuwe documentaire, Daarnaast vertelt de hoogbegaafde Erik van den Boom hoe hij zich herkent in Laurent en wat de voor- en nadelen zijn van slim zijn op jonge leeftijd.



Laurent, het wonderkind is vanaf 23 september exclusief te zien bij Videoland in Nederland en bij Streamz in België.