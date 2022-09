Documentaireserie: ‘André Hazes’: het echte verhaal van André

Geen eindeloze geruchten meer, dit is het verhaal van André Hazes. Twee jaar lang is André gevolgd door documentairemaker Cheeru Mampaey in misschien wel de moeilijkste periode uit zijn leven. Hij staat op een kruispunt, worstelend met angsten en demonen. André gaat de strijd aan, vooral met zichzelf, welke gepaard gaat met enkele rigoureuze beslissingen. De langverwachte vijfdelige Videoland Original ‘André Hazes’ toont een uitermate kwetsbare en eerlijke André en is vanaf donderdag 20 oktober in zijn geheel te zien bij Videoland.

Documentairemaker Cheeru Mampaey: “De oorspronkelijke intentie van de documentaire was het verhaal te vertellen van de opstart van André Hazes tijdens Corona richting zijn “De avond van je Leven” in Ahoy 2021. Toch liep het leven net even anders. Ik kreeg de kans om André van heel dichtbij te volgen, ook tijdens zijn burn-out en struggle met verslavingen. Dit zorgt voor een eerlijk, intiem en uniek document waarbij de kijker een André te zien krijgt die ze nog niet kennen.”

Het echte verhaal

In de serie is een zelfreflecterende en kritische André zichtbaar, kijkend naar de eerste beelden die voor zijn documentaire zijn gefilmd. In deze tijd speelden zijn verslavingen een grote rol in zijn dagelijks leven en dat van zijn naasten. Door te reflecteren op deze voor hem schrijnende beelden, wordt duidelijk hoe hij zich destijds eigenlijk voelde en hoe het leven van André er de afgelopen twee jaar echt uit heeft gezien.



‘André Hazes’ is geregisseerd door Cheeru Mampaey en geproduceerd door Het Konijn. De vijfdelige documentaireserie is vanaf 20 oktober in zijn geheel te zien bij Videoland. De serie gaat op 19 oktober in première bij Tuschinski in Amsterdam.

