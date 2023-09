Dodelijk voor honden: algenvergiftiging

Laatst geüpdatet op september 5, 2023 by Redactie

Is je hond rusteloos, onstabiel of moet hij overgeven na het zwemmen? Dan heeft hij mogelijk gifstoffen uit algen binnengekregen, wat erg gevaarlijk kan zijn. Het komt niet vaak voor dat honden door algen worden vergiftigd, maar het gebeurt nog steeds met regelmatige tussenpozen. Hier wat tips zodat honden niet vergiftigd worden.

Waarom zijn algen giftig?

Blauwgroene algen zijn eigenlijk een groep bacteriën die cyanobacteriën worden genoemd. De algen kunnen blauwgroen van kleur zijn, maar er zijn ook groene, geelgroene en roodbruine soorten.



In de periode juni tot en met oktober, wanneer het water op zijn warmst is, kunnen deze algen bloeien. De blauwgroene algen produceren gifstoffen die in meren, rivieren en soms ook in de zee terecht kunnen komen. Als je hond hiermee in aanraking komt, kan hij in het ergste geval vergiftigd raken.



Sommige soorten blauwalgen produceren levergifstoffen. Deze kunnen leiden tot leverschade of leverfalen. Andere soorten produceren zenuwgifstoffen die zenuwimpulsen kunnen blokkeren. Er zijn ook algen die beide soorten gif produceren.

Hoe weet je of water giftige algen bevat?

Om zeker te weten of water giftige algen bevat, moeten watermonsters worden genomen. Let goed op de waterkwaliteitswaarschuwingen voor de plaatsen waar jij en je hond zwemmen of waar de hond water drinkt. Let ook op waarschuwingssignalen voordat je je hond uitlaat.



Laat de hond niet baden in water dat troebel is of een abnormale kleur of geur heeft. Bij twijfel kun je het water het beste vermijden. Ook is het belangrijk om weg te blijven van eventueel aangespoelde algenmassa.

Symptomen

Als je hond de giftige algen heeft ingeslikt, zullen de vergiftigingsverschijnselen snel optreden. Van 10 minuten tot enkele uren na het baden als de hond is blootgesteld. De symptomen variëren in sterkte, afhankelijk van de grootte en leeftijd van de hond, evenals het type en de hoeveelheid algengif die hij heeft ingenomen.

De hond kan een of meer van deze symptomen hebben:

Kwijlen

Braken/bloed braken

Diarree, soms met bloed

Bleke slijmvliezen

Ontspannen

Trillend

Onstabiel/wiebelt

Moeilijk opstaan

Krampen

Ademhalingsproblemen

Verlamming

Ga onmiddellijk naar de dierenarts

Als je een algenvergiftiging vermoedt, spoel de hond dan zo snel mogelijk schoon en zorg ervoor dat de hond niet aan de vacht gaat likken. Bescherm jezelf met handschoenen. Ga zo snel mogelijk naar de dierenarts. Hoe eerder je naar een dierenarts gaat, hoe groter de kans dat het leven van de hond kan worden gered.

Bij de dierenarts

De dierenarts zal maatregelen nemen om te voorkomen dat het gif in het lichaam van de hond wordt opgenomen. Als de hond kort geleden (minder dan 1 uur) water met algen heeft gedronken, maar nog geen symptomen begint te vertonen, kan de dierenarts de hond een braakmiddel geven zodat de hond het water overgeeft en zo proberen te voorkomen het algengif niet in het lichaam wordt opgenomen. Bij blootstelling aan de huid is wassen met milde zeep belangrijk om zoveel mogelijk gif weg te spoelen.



De dierenarts zal ook een vochtbehandeling en een symptomatische behandeling starten om de symptomen die de hond vertoont tegen te gaan/verlichten. Monitoring van leverwaarden is belangrijk omdat de blauwalgen hepatotoxisch kunnen zijn.



De prognose voor dieren die duidelijke symptomen vertonen is helaas slecht. Het is daarom belangrijk om de hond naar de dierenarts te brengen voordat deze ziek is geworden.