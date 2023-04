Doe maar duurzaam: een ode aan het buitenleven

Laatst geüpdatet op april 14, 2023 by Redactie

De natuur geeft je rust, maar laat tegelijkertijd je energie stromen. Dat doet de natuurlijke tuintrend ook, een stijl die hand in hand gaat met duurzaamheid. Bij verduurzamen denk je al gauw aan het huis zelf, maar hoe groen is jouw tuin eigenlijk (letterlijk)? In de duurzame tuin wordt aandacht besteed aan producten die goed zijn voor het milieu, de beestjes én je portemonnee. Bamboe, hout, steen en planten; met al een paar aanpassingen wordt jouw tuin groener dan groen! Laat je inspireren door de natuurlijke en duurzame tuinsmaak van Karwei.

Groen, groener, groenst

Of je nu een grote tuin hebt of een balkon; maak van jouw buitenplaats een plek waar je avonden lang wilt vertoeven. Hiervoor begin je bij de basis: groen.



Kies voor grote planten, struiken en schuttingen van natuurlijke materialen, zoals onbewerkt hout, bamboe of wilgentakken. Ontdek de natuur!

Buitengewoon genieten

Als de groene basis staat, is het tijd voor het leukste onderdeel: het aankleden van je tuin. Houten tuinmeubels zijn een must in de natuurlijke tuinsmaak. Combineer houten loungesets, banken en stoelen met kussen in zachte pasteltinten voor de juiste sfeer. En wat dacht je van een voor een zachte landing en warme voeten buitenvloerkleed? Laat je buiten stralen!

Oase van rust

Creëer een plek waar je na een lange dag kunt ontspannen. Relax aan een sfeervolle tuintafel of wieg jezelf tot rust in een hangmat. Plaats een parasol of schaduwdoek voor de nodige schaduw en geniet van een zen-moment van niks doen en moeten. De natuurlijke tuinsmaak geeft je de energie die je verdient.

Groen licht

Mooie tuinverlichting zorgt ervoor dat je ook in de lange zomeravonden nog heerlijk van je duurzame tuin kunt genieten. Met LED-verlichting of solar-verlichting. ben je duurzaam bezig. Je verbruikt namelijk minder energie en benut de zonne-energie en gratis zonnestralen van moeder natuur. Dat is pas echt groen!

Heerlijk en eerlijk

Steeds vaker worden tuinmeubelen, bloempotten en vlonders gemaakt van eerlijke materialen, zoals hout met het FSC-keurmerk. Denk aan een duurzame schutting of een afscheiding van wilgentakken. En wat dacht je van de duurzame kunststof wicker? Tuinbankmeubelen gemaakt van dit duurzame materiaal zijn goed bestand tegen warmte, vorst en zonlicht en gaan daardoor jaren mee. Het hergebruiken van materialen en producten is ook een duurzame manier van je tuin decoreren. Zo wordt het palletkussen Morini gemaakt van gerecyclede PET flessen. Heerlijk én eerlijk loungen? Check!

Duurzame details

Waarom drinkwater uit de kraan gebruiken voor het bewateren van je tuin, als het water gratis uit de lucht komt vallen? Heb je nog geen regenton? Dan is het nu de hoogste tijd, want deze mag niet ontbreken in een duurzame tuin. Regentonnen worden met de dag populairder en stijlvoller, en zijn er in verschillende maten, vormen en materialen. Gratis water laat je toch niet lopen?