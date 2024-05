Doen in mei: verwelkom de zomer met bloeiende planten

Laatst geüpdatet op mei 6, 2024 by Redactie

Mei is dé maand om je tuin, balkon of terras aan te kleden met kleurrijke bloeiende planten. Daarmee creëer je – snel en makkelijk – een fijne zomerse sfeer in de buitenruimte. Leuk om te doen én je hebt er tot ver in de nazomer plezier van. Mooiwatplantendoen.nl presenteert vijf bloemrijke ideeën voor balkon, terras en tuin.

Potten, bakken & manden vol bloemen

Verzamel potten en bakken en vul deze met vrolijke zomerbloeiers, zoals margriet (Leucanthemum), Petunia en Verbena. Dit is de allermakkelijkste manier om de zomer te verwelkomen! Ook kuipplanten, zoals bellenplant (Fuchsia) en Mandevilla, kun je vanaf half mei buitenzetten en als je deze vorstvrij laat overwinteren heb je er jarenlang plezier van. Ook blikken, manden en (oude) tassen zijn leuk om te vullen. Controleer wel even of er gaten in de bodem zitten (of maak deze zelf), zodat overtollig regen- en gietwater weg kan lopen.

Bloemen aan een haakje

De hanging basket – bomvol bloeiende planten – is een klassieker. Deze is nog altijd prachtig om je terras, balkon of portiek mee op te vrolijken. Iets te klassiek? Maak dan stoere plantenhangers van blikjes en touw, vul deze met uitbundig bloeiende planten, zoals klokjesbloem (Campanula) en Begonia, en laat ze vrolijk wiegen in de wind! Voor iets meer houvast kun je ook haken aan de muur of schutting bevestigen. Geef planten die niet in de vollegrond staan regelmatig water. En haal dan meteen de uitgebloeide bloemen weg. Heerlijk om even ’s avonds te doen, je wordt er heel rustig en ontspannen van.

Bloementuin op wieltjes

Hou je van variatie? Met een mobiel bloemeneiland kun je de bloemen makkelijk verplaatsen. Met industriële wieltjes ziet het geheel er ook nog eens stoer uit. Je kunt zelf wieltjes monteren onder een (houten) bak of een pot op een verrijdbaar plateau zetten. Mix voor een wilde-tuin-effect bloeiende planten met verschillende bloemvormen.

Bloemrijke klimmers

Waarom zou je de hele zomer tegen een kale muur of schutting aankijken? Het is zo makkelijk om deze op te vrolijken met bloeiende vaste klimplanten die elk jaar weer opnieuw uitlopen, zoals bosrank (Clematis), passiebloem (Passiflora) en heerlijk geurende klimrozen. Ook in een geveltuintje kun je een klimplant omhoog laten groeien langs een klimrekje of leidraden langs de muur. De meeste bloeiende klimplanten zijn zonaanbidders, maar er zijn ook klimmers die goed in de schaduw groeien, zoals kamperfoelie (Lonicera). Zet deze in de buurt van je terras, want de bloemen verspreiden ’s avonds een heerlijk zoete geur. Je kunt klimplanten ook langs een klimrekje in de pot laten groeien.

Weelderige pluktuin

Heb je ruimte over in de border? Of kun je één of meer grote bloembakken plaatsen op je (dak)terras? Creëer dan een weelderige pluktuin. Bijvoorbeeld met vaste planten zoals dropplant (Agastache), pimpernel (Sanguisorba) en siergrassen, eenjarige zomerbloeiers zoals cosmea (Cosmos) en kant en klare dahlia’s. Zo kun je deze zomer kleurrijke boeketjes plukken uit eigen tuin! Hoe meer zon, hoe meer kans op succes, want de meeste bloeiende planten staan graag op een zonnige plek. Ook vlinders houden van zon en bloemen, dus je kunt volop gefladder in je pluktuin verwachten.



