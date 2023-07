Dog Parade 010 komt terug naar het Maritiem Museum

Laatst geüpdatet op juli 13, 2023 by Redactie

De Dog Parade is terug bij het Maritiem Museum Rotterdam. Op zaterdag 15 juli worden de lekkerste hapjes geserveerd tijdens het Dog’s Dinner. Het evenement geeft baasjes de kans hun trouwe viervoeter in vol ornaat te tonen. In de mooiste maritieme outfits trekken ze aan het publiek voorbij. En na hard werken is een goede maaltijd op zijn plaats.



Chris Schouten, hoofd programmering: “We vinden het bij het Maritiem Museum belangrijk om met partners in de stad samen te werken en deze unieke samenwerkingen tot leven te laten komen. Dat de Dogparade na het succes van vorig jaar een vervolg zou krijgen stond voor ons wel vast”. Dit jaar is er ook een expositie op de ramen van het museum met hondenportretten en een mini expo in de museumbibliotheek. De raamexpo van historische en hedendaagse hondenportretten (Robin Utrecht) is te zien in en om museumcafé ‘Het Lage Licht’. In de bibliotheek zijn historische beelden van scheepshonden en boeken te bewonderen, bijeengebracht door conservator Ron Brand. “Het is leuk om dit succesvolle initiatief te verrijken met onze collectie en onze maritieme kijk op de zaken”, aldus Schouten. De honden gaan dit jaar ook zelf aan het werk doordat ze een parcours gaan doen onder leiding van / met een Social Canine Club expert. Het is dus echt poten uit de mouwen!



Deelnemen aan de Dog Parade & Dinner kan nog steeds. Informatie tref je www.maritiemmuseum.nl/zomer. Kaarten kunnen geboekt worden via www.maritiemmuseum.nl/dogparade. Het evenement start zaterdag 15 juli om 14.00 uur op het plein bij vuurtoren ‘Het Lage Licht’ in de museumhaven.



Foto: Dog Parade 2022: Robin Utrecht