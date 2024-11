DogGPT: de tool om de perfecte match tussen hond en nieuwe baas te bevorderen

Laatst geüpdatet op november 25, 2024 by Redactie

Hondenvoedingsmerk Pedigree lanceert vandaag DogGPT: een tool waarbij potentiële baasjes worden gematcht aan een hond op basis van persoonlijkheid in plaats van uiterlijk. Uit recent onderzoek* van Pedigree blijkt dat voor 37% van de Nederlanders een lieve en of vriendelijke uitstraling één van de belangrijkste aspecten is bij de keuze voor een hond. Dit leidt vaak tot mismatches, waardoor honden vaker in een asiel belanden. DogGPT moet betere matches opleveren. Als baasjes zich bewust zijn van karaktereigenschappen die bij hun levensstijl passen, kan dit uiteindelijk leiden tot minder afstand van honden naar de toch al overvolle asielen.



Pedigree liet onderzoek doen onder Nederlanders die op zoek zijn naar een hond. Hierbij viel op dat ruim de helft (53%) niet voor dezelfde hond zou kiezen nadat zij de karakteromschrijving hadden gelezen van de hond waaraan zij op basis van foto’s de voorkeur hadden gegeven. Een aantal redenen hiervoor was dat het beeld van de hond anders was dan men had verwacht (30,3%) en dat de hond niet bij de levensstijl van de eigenaar paste (21,3%). Op basis van alleen een karakterbeschrijvingen wordt volgens het onderzoek vaker gekozen voor een hond die als een allemansvriend wordt gezien, goed met kinderen overweg kan en bij de gezinssituatie past. Keuze van een hond op basis van looks leidt vaak tot een mismatch omdat het karakter van de hond toch niet blijkt te passen.

De perfecte match

Met DogGPT introduceert Pedigree een nieuwe AI-tool die een perfecte match tussen hond en baasje moet opleveren. De tool koppelt persoonlijke voorkeuren en levensstijlen van potentiële baasjes aan profielen uit een online database van Nederlandse asielhonden. Middels gerichte prompts – zoekopdrachten – stelt DogGPT relevante vragen aan toekomstige baasjes over zaken zoals ervaring met honden, woonsituatie en beschikbare zorg en aandacht. DogGPT zorgt hiermee voor een effectieve voorselectie voordat de nieuwe baas weet hoe de hond eruitziet. De uiteindelijke match tussen hond en baasje wordt vervolgens opgepakt door het asiel waar de betreffende hond verblijft.



Leon van Poelwijk, Country Manager Mars Pet Nutrion Nederland (moederbedrijf van Pedigree): “DogGPT zorgt ervoor dat er op basis van karaktereigenschappen en levensstijl een betere voorselectie wordt gemaakt vóórdat potentiële baasjes de honden daadwerkelijk te zien krijgen. Hiermee ondersteunt DogGPT asielen met een beter match-systeem, met als doel nog meer asielhonden met succes geadopteerd te laten worden.”



Irma Klaassen, Stichting ROZE, Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven: “Naast voorkeur voor een bepaald ras zien we vaak dat uiterlijk een grote rol speelt bij de keuze voor een hond. Een hond die in eerste instantie schattig of zielig lijkt, blijkt niet altijd de beste match te zijn. De hond belandt vervolgens vaak in het asiel. Het is belangrijk om te onthouden dat bij het kiezen van een hond ook andere factoren belangrijk zijn zoals temperament, gezondheid en compatibiliteit met je levensstijl. Het uiterlijk kan aantrekkelijk zijn, maar een goede match op andere gebieden zorgt voor een gelukkigere en gezondere relatie tussen eigenaar en hond. DogGPT kan helpen een betere keuze te maken.”

Noodzakelijke voorlichting

Honden zijn geliefd. Uit recent onderzoek* van Pedigree blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder nu of in de toekomst een hond wil aanschaffen of adopteren. Het onderzoek van Pedigree benadrukt de noodzaak van betere voorlichting en begeleiding bij de aanschaf van een hond: 35,2% van de respondenten weet namelijk niet welk hondenras het beste bij hun levensstijl past. Ook geeft 41,4% aan niet voldoende tijd te hebben om dagelijks twee lange wandelingen met een hond te maken. Vorig jaar zetten Pedigree ook AI in om betere matches tussen baasjes en honden te bewerkstelligen. Toen transformeerde het merk asielhonden met behulp van AI tot menselijke datingprofielen. Op deze manier werd visueel gemaakt hoe de honden eruit zouden zien als ze mensen waren, met de nadruk op hun karaktereigenschappen, interesses en hobby’s. De profielen werden gedeeld op bekende datingapps.



Meer informatie over DogGPT is te vinden via www.doggpt.nl