Dokter Frodo schijnt licht op de laatste cosmetische TikTok Trends

Laatst geüpdatet op juli 31, 2024 by Redactie

Van de lip flip tot botox tegen overmatig zweten of Vampire Facials – en nog meer spraakmakende TikTok trends die de schoonheidsindustrie op zijn kop zetten. Cosmetisch expert Frodo deelt zijn inzichten over de trends, want bij Kliniek Dokter Frodo geloven ze in eerlijk zijn over mooi zijn.

#4 5 MINUTE NOSE JOB, 24/7 SPIJT

Deze five-minute nose job, waarbij fillers in de neus worden geïnjecteerd, is ontzettend populair voor wie liever niet onder het mes wil, maar wel kleine onregelmatigheden aan zijn neus wil corrigeren. Dokter Frodo is er geen fan van. “Bij ons in de kliniek doen we deze behandeling behandeling niet vaak, omdat het een groter risico heeft op ernstige complicaties.”

#5 HYALURONZUUR FILLER TEGEN

Zeg maar dag tegen die barstende winterlippen en hallo tegen een gezonde, volumineuze glimlach. Een trend waar Dokter Frodo geen nee tegen zegt, zolang het subtiel wordt gedaan: hyaluronzuur filler tegen droge lippen. “Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die vocht vasthoudt en de huid hydrateert. Het zorgt voor de soepelheid en veerkracht van de huid, en resulteert in zachtere en gezondere lippen.”

#6 OKSEL BOTOX: FRODO’S REDDER

Een zomer zonder zweten, wie wil dat nou niet. Hét geheim van vele celebs en inmiddels een hype op de socials: Oksel Botox. “Hyperhidrosis, ofwel overmatig zweten, kan voor veel mensen een bron van frustratie zijn. Gelukkig biedt botox een effectieve oplossing door de zenuwen die de zweetproductie stimuleren, tot rust te brengen. Het effect van onze Botox- injecties onder de oksels houdt gemiddeld tot zo’n 9 maanden aan, maar dit varieert afhankelijk van factoren zoals de individuele reactie van het lichaam en de gebruikte dosering.”

#7 BABY BOTOX

TikTok is helemaal in de ban van Baby Botox. Het wordt in plaats van een treatment ook wel een tweakment genoemd, omdat het een hele kleine ingreep is, en is razend populair onder mensen die bang zijn voor een expressieloos gezicht door te veel botox.“Baby Botox is een echte optie voor degenen die op zoek zijn naar een subtiele verjonging en meestal wat jonger zijn en pas net aan cosmetische ingrepen beginnen, maar het is een fabel om vroeg te beginnen met baby botox, zodat je rimpels kunt voorkomen!

#8 DE VAMPIRE FACIAL: FRODO’S

Wie is er niet benieuwd naar de geheimen achter Kim K’s stralende huid? Rumor has it dat de Vampire Facial (PRP) hierachter zit. Bij Kliniek Frodo kiezen ze vaak voor de vergelijkbare Angel Lift. Deze combineert PRP-therapie, waarbij gefilterd plasma van eigen bloed met microneedling op de huid wordt aangebracht, met hyaluronzuur filler. “Deze combinatiebehandeling is perfect voor mensen die weer willen terugkeren naar een stralende, natuurlijke uitstraling en een gerevitaliseerde huid. En geen zorgen, het klinkt enger dan dat het is.”

#9 PERMANENTE MAKE-UP, EEUWIGE BLUNDER

Permanente make-up om donkere kringen te camoufleren is razendpopulair, maar het kan de dunne huid rond je ogen belasten en op lange termijn zelfs leiden tot hangende oogleden. Dokter Frodo behandelt cliënten met zijn beroemde C-ooglift, waarbij de essentiële punten rondom de ogen worden geïnjecteerd met hyaluronzuur fillers. Zo worden wallen effectief verminderd, zonder te snijden.