Het tuinseizoen is weer begonnen! Je kunt dus volop aan de slag met planten op balkon en terras. Creëer dit jaar eens een mediterrane sfeer. Mooiwatplantendoen.nl presenteert vijf planten voor een dolce vita in eigen tuin.

Lavendel

Wie tijdens de zomermaanden wel eens in Zuid-Frankrijk is geweest, heeft daar waarschijnlijk grote blauwe velden met lavendel (Lavendula) gezien en geroken! De plant doet het het best op een zonnige, warme plek en het fijne is, dat lavendel ook goed tegen periodes van droogte kan. Je kunt de plant zowel in de volle grond als in potten zetten. Lavendel is bovendien zeer aantrekkelijk voor vlinders, bijen, hommels en andere bestuivers!

Olijf

Hoe ouder de olijfboom (Olea europaea), hoe dikker en knoestiger de stam. In combinatie met de zilvergroene blaadjes brengt de plant onmiddellijk een mediterrane sfeer op het terras of balkon. In mei en juni verschijnen er crèmekleurige, geurende bloemen en daarna kunnen olijven volgen. Zodra ze makkelijk loslaten van de boom zijn ze eetbaar. De olijf kan zowel in de border als in potten worden gezet en staat graag op een warme, zonnige plek. Met name grote exemplaren kunnen Nederlandse winters prima overleven. Bij temperaturen onder de -5 graden Celsius is het wellicht beter om de plant te beschermen met vliesdoek of jute. Kleinere olijfbomen laat je vorstvrij overwinteren.

Bougainvillea

Wie wel eens op vakantie is geweest in mediterrane landen kent de Bougainvillea als bloeiende klimplant die tegen huisgevels groeit. Dat is een prachtig gezicht! In Nederland zet je de plant met paarse, roze, witte of gele bloemen in een pot op balkon of terras. Kies daar voor een zonnig plekje in de luwte. Geef regelmatig water en maandelijks wat plantenvoeding voor een lange en uitbundige bloei tot in het najaar. In de winter laat je de plant vorstvrij overwinteren. Voor een extra mediterrane sfeer zet je de Bougainvillea in terracotta potten.

Laurier

Laurier (Laurus nobilis) is een mediterrane heester die permanent groen blijft. Het donkergroene blad heeft een ovale vorm en is voorzien van een lichte bladtekening. In mei verschijnen er crèmekleurige bloemen en in het najaar vaak bessen. De blaadjes kun je als smaakmaker gebruiken in de keuken. Pluk er een paar, even goed wassen en dan toevoegen aan een saus, soep of stoofschotel. Voor het serveren de blaadjes weer uit de pan vissen. Ze blijven hard en zijn niet lekker om te eten. Je plant laurier in borders of in potten. Kies daarbij een plekje in de zon of halfschaduw. Tijdens droge periodes wel water geven. In de volle grond is de plant prima bestand tegen Nederlandse winters, maar een laurier in pot bescherm je tijdens strenge vorstperiodes met vliesdoek of jute.

Groenten en kruiden

Wie in de zomer wil genieten, denkt natuurlijk ook aan heerlijk eten. Zet daarom behalve bloeiende ook eetbare planten op het terras. Tomaten (Solanum lycopersicum) en paprika’s (Capsicum annuum) hoef je niet zelf te zaaien, want bij het tuincentrum staan ze kant en klaar met de eerste vruchten er al aan. Zet de planten op een zonnig plekje en geef ze regelmatig water want je wilt natuurlijk wel sappige vruchten plukken. Bij het bereiden van mediterrane gerechten zijn kruiden als rozemarijn, salie en tijm onmisbaar. Omdat deze planten vorstbestendig zijn, kun je ze ook in de volle grond zetten.

