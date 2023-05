Doorbreek je binge-sleur met deze nieuwe, beklemmende thriller series op SkyShowtime

Laatst geüpdatet op mei 17, 2023 by Redactie

Vast in een binge-sleur waarin je oneindig zoekt naar iets nieuws? Keer je telkens terug naar dezelfde comfortshows? Neem afscheid van voorspelbaarheid en dompel jezelf onder in nieuwe verhalen die je volledig in hun greep houden. Start je weekend gruwelend met nieuwe thriller series op SkyShowtime, zoals de veelgeprezen hitserie Yellowjackets en vanaf maandag in de wereld van de psychoseksuele thriller Fatal Attraction, geïnspireerd op de gelijknamige hitfilm uit de jaren 80.

YELLOWJACKETS | VANAF 20 MEI EXCLUSIEF OP SKYSHOWTIME

(L-R): Christina Ricci as Misty and Elijah Wood as Walter in YELLOWJACKETS Season 2. Photo Credit: Kailey Schwerman/SHOWTIME.

Deze veelgeprezen Emmy genomineerde psychologische-horrorserie vertelt het huiveringwekkende avontuur van een getalenteerd meisjes voetbalteam die het (on)geluk hebben een vliegtuigcrash diep in de afgelegen noordelijke wildernis te overleven. De fascinerende mix van psychologische horror, overlevingsdrang en coming-of-agedrama sleept je mee in het leven van een gecompliceerd maar succesvol team direct én 25 jaar na de crash die hun leven voorgoed heeft veranderd. Het verleden lijkt niet echt afgesloten en wat er in de wildernis begon is nog lang niet voorbij..

EERDERE REVIEWS

Naast de lovende reacties in het buitenland, de sterrencast, de zeven(!) Emmy-nominaties en de zeldzame 100% Rotten Tomatoes-score die het eerste seizoen van Yellowjackets kreeg, prees niemand minder dan Stephen King, dé koning van horror, de serie op Twitter en noemde Yellowjackets “a hell of a good survival story, a hell of a good mystery story”.



Kortom, deze serie over het Yellowjackets voetbalteam vol vrouwelijke supertalenten, drama en plots, is een serie die je gezien moet hebben. Yellowjackets is vanaf 20 mei exclusief te bekijken op SkyShowtime. Kijk direct het volledige seizoen 1 en krijg een wekelijkse nieuwe dosis spanning, met iedere week een nieuwe aflevering van seizoen 2. Klik hier voor de trailer van seizoen 2.

FATAL ATTRACTION | VANAF 22 MEI EXCLUSIEF OP SKYSHOWTIME

Gebaseerd op de hitfilm uit de jaren 80, vertelt deze erotische thriller het verhaal van Alex Forrest die geobsedeerd raakt na een korte affaire met haar getrouwde collega Dan Gallagher. De serie verkent fatale aantrekkingskracht, actuele thema’s als mental health en grensoverschrijdend gedrag en tijdloze thema’s als huwelijk en overspel door de lens van moderne opvattingen over sterke vrouwen, persoonlijkheidsstoornissen en dwangmatige controle.

DE CAST

Als je bekend met de populaire tienerfilms en -series uit de early 2000’s dan zijn de twee sterren uit Fatal Attraction geen onbekenden. Joshua Jackson – bekend van o.a. zijn rol als Pacey Witter in Dawson’s Creek – en Lizzy Caplan – bekend van o.a. haar rol als Janis Ian in Mean Girls – vertalen samen het verhaal van een affaire dat omslaat in een angstaanjagende strijd om macht en overleving.

Fatal Attraction is vanaf 22 mei exclusief te bekijken op SkyShowtime. Kijk direct aflevering 1 tot en met 3 en krijg iedere week een nieuwe aflevering vol cliffhangers die ook jou blijven aantrekken. Klik hier voor de trailer.