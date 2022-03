Dr. PawPaw – dé balsem voor lippen, huid en haar

De producten van Dr. PawPaw zijn in het Verenigd Koningrijk al meer dan geliefd en vanaf nu zijn drie producten, waaronder de multitasking balsems, verkrijgbaar in Nederland. Dit female owned merk creëert natuurlijke, betaalbare en vegan producten die altijd bestaan uit drie key ingrediënten, waaronder papaya. Dit is dan ook waar de naam Dr. PAWPAW vandaan komt.

De Dr.PAWPAW producten zijn ontwikkeld voor alle huidtypes -en tinten en kunnen door het hele gezin worden gebruikt voor lippen, droge huid, haar en nagelriemen.

Dr. PAWPAW Original balm

De Dr. PAWPAW Original balm is waar het allemaal mee begon. Vanwege de transparante kleur is dit product echt multi-inzetbaar. Wenkbrauwen shapen? Go Original! Droge plekjes? Go Original! Zelfs te gebruiken als oogprimer of aan het einde van je make-up routine. Dep een beetje over highlighter heen om het effect te vergroten. Dat is niet alles, want je kunt het ook gebruiken op je (baby)haren, nagelriemen of om de huid te kalmeren bij insectenbeten -en steken.

Dr.PAWPAW Original Balm 10ml €4,39

100% natuurlijk

Dr.PAWPAW Tinted Peach Pink Balm

Dr.PAWPAW Tinted Peach Pink Balm 10ml is een kleur die je kunt opbouwen. Wanneer je het product aanbrengt, kun je een transparante look creëren met een kleine hoeveelheid of je kunt meer product aanbrengen om een diepere kleur te creëren. En de lippen zijn niet de enige plek waar je dit product kunt gebruiken. Je creëert namelijk ook zo een gezonde blos op je wangen of een geeft je ogen een dewy finish.

Dr.PAWPAW Tinted Peach Pink Balm 10ml €4,39

98% natuurlijke balsem

Dr. PAWPAW Scrub & Nourish

De Dr. PAWPAW Scrub & Nourish is een innovatief 2in1 stapelpotje met aan de ene kant een suiker lipscrub om te exfoliëren en aan de andere kant de voedende Original transparante balsem. Vanwege de 100% natuurlijke ingrediënten is deze scrub letterlijk om je lippen bij af te likken.

Dr.PAWPAW Original Balm 10ml €7,99

100% natuurlijk

Deze producten zijn volledig veganistisch en cruelty-free en heeft het ideale formaat om mee te nemen op reis of om in je broekzak of tas te stoppen. De producten zijn een must have voor make-up artiesten over de hele wereld en favoriet bij een lange lijst van A-list celebrities, waaronder Alicia Keys, Victoria Beckham, Emma Watson, Vanessa Hudgens, Alexa Chung en Chloe Moretz.

Ingrediënten

Alle producten zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten. De drie key ingrediënten van Dr. PAWPAW zijn absoluut papaya vanwege de langdurig voedende werking voor huid en haar. Daarnaast olijfolie vanwege de herstellende werking op droge huid en aloë vera vanwege de kalmerende werking op de huid en herstellend vermogen op het haar. Verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.