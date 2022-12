Drie citroen recepten voor tijdens de kerstperiode

Kerstmis staat voor de deur en veel mensen bereiden in deze tijd liefdevol maaltijden voor de feesten met familie en vrienden. Dit markeert het begin van de beste tijd van het jaar om je culinaire vaardigheden op de proef te stellen, zelfs voor de meest veeleisende fijnproevers. Dankzij de veelzijdige eigenschappen van citroen blijkt dit ingrediënt een uitstekend middel om een ​​doel te bereiken. Want deze goudkleurige citrus biedt een veelheid aan gastronomische mogelijkheden, gaande van aperitief tot hoofdingrediënt van een heerlijk dessert.



Bovendien is de citroen vanwege het hoge vitamine C-gehalte (50 mg per 100 g eetbaar fruit) een van de meest populaire ingrediënten in de gezonde mediterrane keuken. Deze voedingsstof draagt ​​niet alleen bij aan de normale werking van het immuunsysteem, maar ook aan de normale collageenvorming, de regeneratie van de gereduceerde vorm van vitamine E en de optimalisatie van de ijzeropname.



Om deze reden wordt de citroen door veel gerenommeerde chef-koks in Europa als het ideale ingrediënt beschouwd en is daarom de perfecte basis om tijdens de kerstperiode nieuwe creaties te creëren met deze drie fantastische recepten.

Voorgerecht – citroenschuim met garnalen (4 personen)

Ingrediënten:

50 ml citroensap

50ml water

Geraspte citroenschil

160g garnalen

300 gram zout

400 ml cognac

200ml water

1 ui, in halve ringen gesneden

10 g sojalecithine

30 g croutons

Eetbare bloemen

Extra vergine olijfolie

Bereiding:

Pel de garnalen en week ze 5 minuten in zout. Was en droog.

Sauteer de schillen en koppen en flambeer met cognac. Blus af met een beetje water, kook gedurende 5 minuten en zeef, druk goed in een zeef om het sap uit de koppen te krijgen.

Pocheer de ui en voeg als deze zacht is de bouillon van de koppen toe. Reduceer en laat afkoelen.

Pers de citroenen uit, voeg wat geraspte schil toe en blus af met water. Voeg de lecithine toe en doe in een blender.

Om te serveren, leg je eerst de uien op het bord als bodem, schik je de garnalen en wat croutons erop, bedek met citroenschuim en decoreer ten slotte met bloemen.

Hoofdgerecht – Varkenswangen met Citroen Gastrique (voor 4 personen)

Ingrediënten:

Voor de varkenswangetjes:

1 kg varkenswangetjes

1 kaneelstokje

1 plakje gember

1 takje tijm

1 takje rozemarijn

3 teentjes knoflook

1 ui

1 prei

3 wortels

1 liter kippenbouillon

2 eetlepels extra vergine olijfolie

Zwarte peper

Zout



Voor de puree van citroenschil:

3 citroenen

25 g sap van citroenen

55 g warme vloeibare room

15 gram suiker

15 gram water

15 gram zachte boter



Voor de citroen gastrique:

80 gram suiker

20 cl citroensap

Geraspte citroenschil

20 cl bouillon van gekookte varkenswangetjes

Bereiding:

Maak de varkenswangen schoon, zout en schroei op middelhoog vuur dicht. Voeg de groenten, knoflook, kruiden en specerijen toe, lichtbruin en voeg de kippenbouillon toe.

Laat 2 uur en 30 minuten sudderen tot ze gaar zijn. Als ze klaar zijn met koken, zeef de resterende bouillon goed en zet apart voor de gastrique.

Schil voor de citroenschilpuree de citroen om de schil van de witte laag te scheiden.

Blancheer de huid 3 keer met water tot het kookt. Ververs het water elke keer. Maal vervolgens met de overige ingrediënten tot er een fijne puree ontstaat.

Bereid een lichte karamel voor de gastrique met suiker.

Voeg het citroensap toe en kook tot de karamel oplost.

Voeg de bouillon van de varkenswangetjes toe en laat inkoken tot het mengsel de gewenste dikte van een saus heeft.

Voeg de varkenswangen toe en meng met de gastrique.

Om te serveren, leg je eerst de citroenpuree op het bord als bodem en leg je er voorzichtig de in de gastrique geglaceerde varkenswangen op.

Dessert – Paparajote (gebakken citroenblaadjes) (4 personen)

Ingrediënten:

Vanille-ijs



Voor de citroencrème:

300 gram citroensap

200 gram suiker

150 gr eigeel

1 eetlepel maizena



Voor het paparajotedeeg:

Geraspte schil van 1 citroen

Citroen bladeren

4 eieren

250 g meel

375 ml volle melk

2 eetlepels extra vergine olijfolie

75 gram suiker

1 lepel kaneelpoeder

25 ml brandewijn

6 gram gist

Bereiding:

Meng voor het paparajotedeeg de eieren, bloem, melk, olie, suiker, kaneel, cognac en gist in een kom tot een homogene massa.

Bedek de citroenblaadjes ermee en bak ze in hete olie tot ze bruin worden. Aan de kant zetten. Meng voor de citroenroom de suiker, maïzena en eidooiers in een andere kom.

Meng goed tot ze een deeg vormen en voeg dan het citroensap toe. Meng goed op middelhoog vuur tot gecombineerd.

Verdeel tenslotte voor het serveren de citroenroom over een bord, voeg een bolletje vanille-ijs toe en leg de paparajote erop.

Bestrooi met suiker en kaneel en sprenkel er decoratief de citroencrème over.