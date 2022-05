Drie goede redenen om van internetprovider te wisselen

Je internetverbinding. Doet hij het naar behoren, en ben je er helemaal tevreden over, dan ben je er waarschijnlijk erg blij mee. Dankzij het internet gaan er werelden voor je open, blijf je in contact met vrienden en familie, weet je altijd of het gaat regenen en mis je geen nieuwsbericht meer. Bovendien kun je er alle series en films die je maar wilt door kijken, naar muziek luisteren en gamen met mensen aan de andere kant van de wereld. Als het allemaal goed werkt, inderdaad. Want hoe fijn een goed werkende internetverbinding is, zo frustrerend is het als er iets mis mee is. Krijg je te maken met onderstaande problemen, dan is de kans groot dat je zal besluiten over te stappen naar een andere internetprovider.

De snelheid is te laag

Heb je je abonnement afgesloten omdat de provider een hele goede snelheid beloofde, maar wordt deze snelheid niet waargemaakt? Of is de snelheid op zich wel zo hoog als beloofd, maar blijkt het voor jou simpelweg niet voldoende te zijn? Dan kan dit een goede reden zijn om over te stappen naar een ander abonnement, een andere provider. Zijn er al mensen in jouw straat die een ander abonnement hebben, dan is jouw internet vergelijken met dat van hen soms wel een slimme stap. Kijk eens of zij wel de snelheid halen die hun provider belooft. Soms zit je net in een gebied waar dat simpelweg niet lukt, en daar kan overstappen dan niet altijd iets aan veranderen. Je kunt het beste een postcodecheck doen om te ontdekken of je op jouw adres een goede snelheid kunt halen. En bij welke provider je daarvoor het beste terecht kan. Zo’n postcodecheck is vaak beschikbaar bij vergelijkingswebsites.

Te vaak storingen

Misschien is de snelheid van je verbinding op zich wel prima, maar heeft je provider wel erg vaak last van storingen. Ook dat kan een goede reden zijn om over te stappen naar een andere provider, eentje die zijn zaakjes beter op orde heeft. Een snelle internetverbinding hebben is leuk, maar alleen als hij goed werkt natuurlijk. Klapt hij er om de haverklap uit, dan levert hij je vooral veel frustratie op, en daar zit je niet op te wachten.

Het kan ergens anders goedkoper

Zo nu en dan verschillende internet abonnementen vergelijken van verschillende providers kan geen kwaad. Zelfs als je op zich prima tevreden bent over jouw provider. Het kan namelijk zo zijn dat een ander een net zo goede en stabiele verbinding aanbiedt, die ook dezelfde snelheid haalt, maar dan voor een lager bedrag per maand. En ja, dan ben je natuurlijk een dief van je eigen portemonnee als je daar geen gebruik van gaat maken!