Drie kersttrends 2023 met stralende sterren!

In de laatste maanden van het jaar is er geen plant die zo vertrouwd aanvoelt als de kerstster. Traditiegetrouw zetten veel mensen de sfeervolle bloeier vanaf november in huis al dan niet gecombineerd met groene kamerplanten. En in december? Dan kun je volop stylen met kerststerren. Laat je inspireren door drie kersttrends met stralende sterren! Jewels of Nature, Cottagecore Charm en Rustic Scandi zorgen voor een vertrouwde, gezellige en eigentijdse sfeer.

Jewels of Nature

In de trend ‘Jewels of Nature’ zie je veel natuurlijke materialen en warme kleurencombinaties met roze als hoofdkleur. Gouden accessoires zorgen voor een chique uitstraling. Het geheel oogt rustig en dat is wel zo prettig in de vaak zo drukke decembermaand. Roze kerststerren mogen niet ontbreken binnen deze trend. Zet ze bijvoorbeeld op een tableau met kaarsen, kerstballen, dennenappels en -takjes of vul een paar goudkleurige potten met kerststerren. Vergeet niet om ook de kerstboom in een gouden pot te zetten.



Low budget tip: Maak een boswandeling en verzamel de mooiste dennenappels. Verf of spuit ze in een goudkleur. Dat kun je natuurlijk ook doen met oude potten of accessoires.

Cottagecore Charm

Hou je van de stoere, maar knusse uitstraling van een houten chalet? Laat je dan inspireren door de trend Cottagecore Charm. Het is een gezellige combinatie van robuuste materialen en zelfgemaakte accessoires. Binnen deze trend is er geen uitgesproken hoofdkleur, maar het is ook geen kakofonie van kleuren. Kies voor jouw favoriete kleur en stem daar alles op af. Je mag daarbij best wel out-of-the-box denken. Geef Kerst bijvoorbeeld een opvallende look met limegroene kerststerren, kaarsen en kerstballen. Houd je meer van roze, rood, wit of paars? Kerststerren zijn er in veel verrassende kleuren.



Low budget tip: Dol op breien? Maak een wollen jasje voor je plantenpot.

Rustic Scandi

De trend ‘Rustic Scandi’ combineert een landelijke stijl met een Scandinavische. Rood en wit zijn de hoofdkleuren en je ziet ook veel ruitjesdessins. Accessoires verwijzen naar een traditionele Kerst met sneeuw. Denk bijvoorbeeld aan candy canes, kerstsokken voor bij de open haard of winterse decoraties (ski’s, schaatsen en slee). Hang ook eens rode mini-kerststerren (van amper 10 cm) in de kerstboom. Extra opvallend zijn kerststerren met tweekleurige bloemen. Passend bij de trend ‘Rustic Scandi’ kies je uiteraard voor rood-witte kerststerren.



Low budget tip: Met een paar geruite lapjes stof maak je eenvoudig een originele hoes voor je plantenpot.

12 december: Dag van de Kerstster

De botanische naam van de kerstster, Poinsettia, dankt de plant aan zijn Amerikaanse ontdekker Joel Poinsett. Hij begon aan het begin van de 19e eeuw ook met de traditie om familie en vrienden te verrassen met kerststerren. Dat wordt in Amerika nog steeds veelvuldig gedaan op 12 december: de Dag van de Kerstster. Familie, vrienden, buren en collega’s geven elkaar op die dag een kerstster cadeau. Ook in Europa heeft de plant een verbindend effect op mensen en wordt de Dag van de Kerstster steeds populairder.

Verzorging

De kerstster bloeit vanaf november en met een paar eenvoudige tricks geniet je de hele winter van deze kamerplant. Zet de plant op een tochtvrij plekje met voldoende daglicht en geef regelmatig water. Als de potgrond licht vochtig aanvoelt, is het prima. Hou de kerstster, net als elke andere kamerplant, uit de buurt van de radiator of haardvuur.



Fotocredit: Stars for Europe