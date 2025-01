Drie modetrends om toe te voegen aan je garderobe

Laatst geüpdatet op januari 22, 2025 by Redactie

Ben je het zat om op de laatste modetrends te springen, alleen om het gevoel te hebben dat je garderobe binnen 2 weken alweer achterhaald is? Nou, je bent niet de enige. Dit jaar, in 2025, zien we een nog grotere verschuiving van vluchtige microtrends naar meer kwalitatieve, tijdloze stukken die je jarenlang wilt behouden. De meest opvallende trends van dit jaar richten zich op bruikbaarheid en duurzame stijl, zodat je je zuurverdiende geld niet verspilt. Zeg vaarwel tegen wegwerpmode en hallo tegen een garderobe die bij jou en je portemonnee past. We hebben de grootste modetrends voor dit jaar verzameld die je aan je garderobe wilt toevoegen voor 2025 en daarna.

Preparewear (kleding geïnspireerd op buiten)

Een van de opvallende trends van 2025 is ‘Preparewear’, een evolutie van de door outdoorkleding geïnspireerde ‘Gorpcore’-esthetiek. Gorpcore is een volwaardige levensstijlkeuze geworden, waarbij volgers ervoor kiezen om het dagelijks leven praktisch te benaderen en de buitenlucht te waarderen. De trend draait om het omarmen van functionaliteit en comfort en om hoe je door de wereld beweegt, waarbij je de omgeving waarin je je bevindt waardeert.



Hieruit voortkomend omarmt ‘Preparewear’ de ready-for-anything-look, waardoor het ideaal is voor onvoorspelbaar weer of veeleisende terreinen. De opkomst van de trend laat ook een groeiende vraag zien naar kleding die bruikbaarheid combineert met stijl, en verschuift naar een functionele modefocus waarbij kleding meerdere doeleinden dient.

Sport Athleisure

In 2025 is Sport Athleisure nog steeds een basiskledingstuk. Niet langer beperkt tot de sportschool, zijn items als trainingspakken, shelljacks en voetbalshirts overgegaan in alledaagse mode. Belangrijke items in de Sport Athleisure-trend zijn logohoodies, sweatshirts met ronde hals en prestatieleggings, die onmisbaar zijn geworden om te loungen en boodschappen te doen. Accessoires spelen ook een grote rol, met merksportsokken en strakke trainers die gepolijste, sportieve accenten toevoegen om de look compleet te maken.

Dubbele/driedubbele denimtrend

Zoals te zien is in de nieuwe Levi Jeans-commercial van Beyoncé en de recente donkere denimoutfits van Bella Hadid, is denim sterk in opkomst in 2025. Denim is al lang een tijdloos modeartikel en het is duidelijk dat het nergens heen gaat, aangezien recent onderzoek aantoont dat de wereldwijde markt voor denimjeans momenteel 66,9 miljard pond bedraagt.



Dit materiaal wordt op unieke, trendsettende manieren opnieuw uitgevonden, van stijlvolle tassen en laarzen op high-fashion catwalks tot alledaagse streetwear. Ontwerpers experimenteren met silhouetten en afwerkingen om deze stof fris, wenselijk en vooral draagbaar te houden. Van stukken zoals oversized denimjacks tot een perfect passende spijkerbroek, deze duurzame stof is er een om op je radar te hebben voor 2025.