Drie overtuigingen die het gebruik van zonnebrandcrème door oudere volwassenen beïnvloeden

Herinneringen van een romantische partner kunnen een effectieve manier zijn om het gebruik van zonnebrandcrème door mensen van 50 jaar of ouder aan te moedigen, suggereert een nieuwe studie. Mensen ouder dan 50 gebruiken ook vaker zonnebrandcrème als ze denken dat het zonnebrand voorkomt – terwijl degenen die denken dat zonnebrandcrème “te veel tijd kost” het minder snel zullen gebruiken, volgens het nieuwe onderzoek, geleid door Dawn M. Holman, MPH, van de Centers for Disease Control and Prevention.

De onderzoekers voerden een enquêteonderzoek uit naar opvattingen over het gebruik van zonnebrandcrème bij niet-Spaanse blanke volwassenen van 50 jaar of ouder. De studie richtte zich op blanke volwassenen omdat ze meer kans hebben op zonnebrand en meer kans hebben op huidkanker, in vergelijking met oudere volwassenen van andere rassen en etniciteiten.

De effecten van algemene opvattingen over het gebruik van zonnebrandcrème werden geanalyseerd, met correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en geografische locatie. De analyse hield ook rekening met de effecten van de risicoscore voor huidkanker, gebaseerd op factoren zoals huid- en haarkleur, bruiningsvermogen en voorgeschiedenis van zonnebrand.

Van de 237 respondenten zei ongeveer 31 procent dat ze vaak of altijd zonnebrandcrème gebruikten “wanneer ze in de zomer op een warme zonnige dag meer dan een uur buiten waren”. Dat percentage was vergelijkbaar met de bevindingen van andere onderzoeken naar het gebruik van zonnebrandcrème.

Vrouwen en respondenten met enige universitaire opleiding waren vaker regelmatige gebruikers van zonnebrandcrème. Ongeveer 46% van de deelnemers met een hoge risicoscore voor huidkanker zei dat ze vaak of altijd zonnebrandcrème gebruikten, vergeleken met 27% van degenen met een gemiddeld risico en 21% van degenen met een laag risico.

Na correctie voor andere factoren werden drie overtuigingen onafhankelijk geassocieerd met het gebruik van zonnebrandcrème:

Respondenten die geloofden dat zonnebrandcrème zonnebrand zou voorkomen, zeiden 84% vaker dat ze “vaak of altijd” zonnebrandcrème gebruikten. Daarentegen was de overtuiging dat het gebruik van zonnebrandcrème huidkanker zou kunnen voorkomen geen significante factor.

Deelnemers die dachten dat het aanbrengen van zonnebrandcrème ‘te veel tijd kost’, zeiden 35% minder vaak dat ze op zonnige dagen regelmatig zonnebrandcrème gebruikten.

Deelnemers die geloofden dat hun romantische partners dachten dat ze zonnebrandcrème moesten gebruiken, hadden 72% meer kans om vaak of altijd zonnebrandcrème te gebruiken.

Hoewel volwassenen van 50 jaar en ouder een verhoogd risico lopen op huidkanker, “hebben de primaire preventie-inspanningen voor huidkanker deze demografische groep grotendeels genegeerd”, schrijven Holman en coauteurs. Het risico op huidkanker wordt beïnvloed door de levenslange geschiedenis van blootstelling aan de zon, maar kan ook worden beïnvloed door gebeurtenissen die zich op oudere leeftijd voordoen. De nieuwe studie is de eerste die zich richt op overtuigingen die het gebruik van zonnebrandcrème onder oudere blanke volwassenen beïnvloeden.