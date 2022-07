Drie soorten hamburgers voor zomerse barbecues

De meeste mensen geven nog steeds de voorkeur aan vlees op de grill en beduidend minder zijn geïnteresseerd in de veganistische alternatieven. Maar onthoud – zoals met al het andere, het is zowel gezond, leuk als goed om te variëren.

Hier zijn drie soorten iets lichtere hamburgers voor zomerse barbecues; of jij of de persoon die je uitnodigt de voorkeur geeft aan vlees, gevogelte of groenten.

Portabello burger met chili chutney

De chili chutney voor deze gemarineerde en gegrilde portabello burgers bestaat uit chili, tomaat, ui, knoflook, suiker en azijn die samen lang gekookt kunnen worden. Het resultaat? Lekker!

Aubergine, 1 medium

Portabello, 4 groot

Koolzaadolie, 2 el

Balsamico azijn, 4 el

Knoflook, 1 teentje

Honing, vloeibaar, 2 tl

Tomaat, 200 g

Uien, 1 st, geel

Knoflook, 2 teentjes

Chilipepers, 2 stuks

Koolzaadolie, 1 tl

Bruine suiker, ½ dl

Ui, 1 medium, 4 zilveruitjes

Hamburgerbrood, 4

Rucola

Doe dit:

Snijd de aubergine in plakjes en bestrooi ze aan beide kanten goed met zout. Laat 30 minuten intrekken en spoel daarna af. Veeg droog met keukenpapier.

Meng 1 eetlepel olie met 2 eetlepels azijn, geraspte knoflook en honing. Doe samen met de champignons in een zak. Laat 30 minuten marineren.

Schil en snij de tomaat fijn en hak de ui, knoflook en chili fijn. Verhit 1 theelepel olie in een pan en fruit de ui even aan. Meng tomaat, knoflook, chilipeper, suiker en 2 eetlepels azijn. Breng aan de kook en laat sudderen tot het een stroperige chutney is, ongeveer 25 minuten. Zet een beetje zout en laat iets afkoelen.

Snipper de zilveruitjes fijn en leg even in ijskoud water.

Bestrijk aubergine met 1 eetlepel olie en grill champignons en aubergine op een houtskoolgrill of in een grillpan. Grill de binnenkant van de broden en vul ze met rucola, aubergine, champignons, uitgelekte uien en chutney.

Gegrilde kipburgers met curryslaw

Kipburgers geserveerd op zuurdesembrood en gegarneerd met een coleslaw met kerrie en mangochutney. Gegarandeerd gewaardeerd door gasten van alle leeftijden!

Kool, 200 g

Paprika, 1 st

Wortel, 2

Appel, 1

Griekse yoghurt 0%, 2 dl

Curry, ½-1 el

Cayennepeper, 1 tl

Mangochutney, 1 el

Kipgehakt , 500 g

Licht/wit brood, type boerenbrood, 4 sneetjes, zuurdesem

Salade, 70 gram

Mangochutney, 1/2 el

Doe dit:

Kool en paprika in dunne reepjes snijden en wortel en appel raspen.

Meng yoghurt met kerrie, cayennepeper, mangochutney en zout. Meng de dressing met de groenten.

Meng het gehakt met zout en peper en vorm er vier burgers van.

Leg de burgers op de grill en gril ze aan beide kanten tot ze gaar zijn.

Rooster de broden en voeg de salade, burgers, koolsalade en een scheutje mangochutney toe.

Runderburger met kaas en gegrilde ui

Een klassieke beef burger met veel smaak!

Rundergehakt, 500 g

Knoflook, 1 teentje(s)

Zout, ¼ tl

Zwarte peper, 1 tl

Hamburgerbrood, 4

Hamburger kaas, cheddar, 4 plakken

Uien, 1 st, rood

Olijfolie, 1 tl

Tomaat, 1 st

Doe dit:

Meng gehakt, fijn geraspte knoflook, zout en peper en vorm er vier burgers van.

Grill ze een paar minuten per kant tot ze gaar zijn.

Voeg op het einde de kaas toe zodat deze een beetje smelt.

Snijd de ui in vrij dikke plakken, meng met olie en leg ze een paar minuten op de grill.

Grill de binnenkant van de hamburgerbroodjes tot ze verkleuren. Vul ze met de burgers, gesneden tomaat en gegrilde ui.