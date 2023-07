Laatst geüpdatet op juli 3, 2023 by Redactie

Liefde en verliefdheid zijn iets heel bijzonders, het is een fantastische band die ontstaat tussen twee individuen vol verlangen, opwinding en romantiek. Soms worden intieme relaties negatief beïnvloed. Maar het is belangrijk om toch tijd vrij te maken voor romantiek en intimiteit met je partner. Communicatie, positieve gedachten en gevoelens zijn een goed begin. We geven hier drie tips om weer zin in elkaar te krijgen.

Drie tips om weer zin in elkaar te krijgen

1. Beschouw verlangen en seksleven niet als vanzelfsprekend

Net als veel andere dingen in het leven, is intimiteit iets waar je aan moet werken, het komt niet altijd vanzelf. Probeer de behoeften van jou en je partner te zien en wees empathisch. Deel en vind wat bij je past.

2. Denk nieuw – in de kleine dingen

Investeer in iets nieuws, het is gemakkelijk om in dezelfde routines te vervallen, bouw voort op wat voor jou werkt, maar probeer indrukken van buitenaf op te doen en wees nieuwsgierig. Wat voor sfeer zet je neer, hoe praat je met elkaar of is er een bepaalde plek die spannend of romantisch aanvoelt?

3. Een vonk in het seksleven

Veel koppels zijn ook op zoek naar extra pit in hun seksleven, maar zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die ze daadwerkelijk hebben. Creëer een nieuwe ervaring met een vibrator voor jou en je partner, romantische veren, heerlijke geurkaarsen en sensuele oliën en glijmiddelen.